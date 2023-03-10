"حبيبة" وائل كفوري تُثير الجدل مجددًا.. ماذا كشفت عن علاقتها به؟

بعد أن ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بإشاعات حول زواج الفنان وائل كفوري بحبيبته المغربية ماجدة أليموس، والتي عرفت بـ “ماغي”، وأعلنت الصحافة زواجهما قريبًا، بعد أن وصفت بأنّها حب حياته، إثر انفصالهما لمدة 19 عامًا، رفض فيها أهلها زواجها منه. نفت الشابة المغربية تلك الأخبار المتداولة عن علاقتها بكفوري، وكلّ ما يخص زواجهما أو علاقة تجمعهما.

وعبر حسابها الشخصي على انستغرام، فتحت ماجدة باب المشاركة في الأسئلة من خلال خاصية القصص المصورة “ستوري”، وبالتأكيد جاءت معظم الأسئلة في إطار علاقتها بوائل كفوري وحقيقة ما نشر، والتي أوضحت أنها أكدت سابقًا بأنّ كل الأخبار المنتشرة ما هي إلا إشاعات.

وسألت إحدى المتابعات: “واش بصح كانت عندك علاقة مع الفنان و.ك؟” ردت ماجدة كاتبة: “قصة الزواج كانت إشاعة، وأنا نزلت كذا ستوري بوقتا وقلت إنه الأخبار عارية من الصحة، وبعتقد هو كمان من يومين تلاتة رد عالموضوع وقال إنه مش مظبوط.. هذا غير حقيقي.. فبتمنى ما بقى حدا يسألني عنه”.

فيما سألتها أخرى: “بتحبين وائل ولا لأ”؟، لترد: “من كل عقلك عم تسأليني”؟

وكتبت متابعة أخرى تتهمها بأنها تريد الشهرة وتستغلها لصالحها، وتتمنى أن تستغل هذا لصالحها بذكاء لأنّ الشهرة نار ذو حدين، لترد ماجدة: “شكرًا بس أنا آخر همي الشهرة، لو هيدا هدفي بالحياة كنت انشهرت من زماااااان! وعلى فكرة هي مش أول مرة بينحكي عني بالصحافة، ولا مرة طلعت رديت!، ومعك حق الشهرة سيف ذو حدين”.

أما عن الزواج، ومواصفات فتى الأحلام، سألتها متابعة: “هل تفكرين بالزواج من جديد وما هي مواصفات فتى أحلامك وما وظيفته في الحياة غير إنه يحبك؟”، أجابت ماجدة على سؤالها: “ما بعمره الزواج كان من أهدافي بالحياة، بقى ما بقول مستحيل أتجوز بس مش من أولوياتي”.

وتابعت: “بالنسبة لإلي الزواج ورقة.. ومش هي اللي بتحدد مصير العلاقة، ياما في ناس متجوزين وما بيحبوا بعض، ومش طايقين بعض وعايشين مع بعض بس كرمال الأولاد أو الالتزامات المادية المشتركة”.

وأكملت: “شخصيًا بفضل كل يوم أوعى من النوم.. وأنا بعرف إنه الرجال اللي معي كل يوم عم ينقيني.. عم (يختار) يكون معي مش (مجبور) إنه يكون معي بسبب ورقة”.

واختتمت: “ما عندي فتى أحلام لأنه عندي (رجل) أحلى من كل الأحلام”.

وكان كفوري نفى مؤخرًا في تصريح له زواجه من “ماغي”، وقال: “قالو تزوجت بس أنا ما تزوجت”.