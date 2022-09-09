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حدادا على رحيل الملكة.. تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2022 2:59 مساءً
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

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قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة، إنها قررت تأجيل جميع مباريات الجولة المقبلة من البطولة حدادا على رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاما الخميس، وأضافت الرابطة في بيان “تعبيرا عن الاحترام لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية تقرر تأجيل مباريات الجولة المقبلة من الدوري الممتاز”.

وجاء في البيان أيضا “خلال اجتماع الخميس أشادت أندية الدوري الممتاز بجلالة الملكة إليزابيث الثانية.

“وتكريما “للملكة” بعد مسيرتها الحافلة وما قامت به من أجل الأمة وكبادرة على الاحترام تقرر تأجيل مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز بما في ذلك مباراة مساء الاثنين”.

وقالت رابطة دوري القسم الثاني في إنجلترا أيضا إنها قررت تأجيل مباريات الجولة المقبلة من البطولة والمقرر إقامتها ما بين 9 و11 سبتمبر أيلول الجاري.

وأضافت الرابطة “يأتي هذا تمشيا مع موقف رابطة الدوري الممتاز والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من برامج منافسات اللعبة في البلاد هذا الأسبوع”.

    المصدر :
  • رويترز

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