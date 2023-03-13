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حدث بارز.. كأس السوبر الإيطالية القادمة ستقام في السعودية

منذ 31 ثانية
شعار رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم

شعار رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم

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قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الاثنين 13-3-2023) إنه ستنظم كأس السوبر المحلية في السعودية الموسم المقبل بمشاركة أربعة فرق بعد التوصل لاتفاق جديد يشهد إقامة أربع من الست نسخ المقبلة من البطولة في السعودية.

وأبلغ لورينتسو كاسيني رئيس الرابطة الصحفيين أن الرابطة ستحدد في كل عام نظام البطولة سواء بين أربعة فرق أو مواجهة واحدة بين بطلي الدوري والكأس.

واقيمت ثلاث من آخر خمس نسخ من البطولة في السعودية مقابل إجمالي 21 مليون يورو (22.52 مليون دولار).

وأوضح مسؤول في الرابطة أن العقد الجديد يضمن الحصول على 23 مليون يورو في حالة إقامة البطولة بمشاركة أربعة فرق، و12 مليون يورو في حالة إقامة مباراة واحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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