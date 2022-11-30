الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حدث تاريخي.. الفرنسية فرابارت أول سيدة تدير مباراة في كأس العالم

منذ دقيقتين
فرابارت

فرابارت

A A A
طباعة المقال

في حدث تاريخي وغير مسبوق في بطولة كأس العالم، ستصبح الفرنسية ستيفاني فرابارت أول سيدة تتولى إدارة مباراة في المونديال ، حينما تدير مباراة ألمانيا وكوستاريكا غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة بالبطولة المقامة في قطر.

وأعلن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أن الطاقم المساعد لها سيكون أيضاً من السيدات، وهما البرازيلية نيوزا باك والمكسيكية كارين ميدينا دياز، فيما سيوجد الهندوراسي سعيد مارتينيز كحكم رابع.

وتتمتع فرابارت بخبرة كبيرة في مباريات الرجال، كما أنها تم ترشيحها لبطولة كأس أمم أوروبا 2020 لكنها لم تقم بتحكيم أي مباراة.

وأدارت فرابارت الكثير من المباريات في الدوري الفرنسي منذ عام 2019، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الأوروبي في نفس العام، وأصبحت أول سيدة تدير مباراة بدوري أبطال أوروبا عام 2020.

وتشهد البطولة وجود اثنتين من السيدات لإدارة المباريات تحكيمياً: الرواندية سليما موكانسانجا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، لكنهما لم توجدا على أرض الملعب حتى الآن.

وقال بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بـ«فيفا»: «هم ليسوا هنا لأنهم نساء، بل لأنهم حكام في (فيفا)».

    المزيد من منوعات

    بيليه
    نقل بيليه أسطورة البرازيل إلى المستشفى
    مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي
    كأس العالم قطر ٢٢
    مدرب المنتخب المغربي: معنوياتنا جيدة.. ونريد أن ندخل بوابة التاريخ
    الزعيم عادل امام وابنة محمد
    عادل امام يتصدر الترند.. والسبب فيلم "الواد وأبوه"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المولدات الخاصة
    إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الثاني
    كأس العالم
    "طيبة القطريين تعبتني"... فيديو عن الضيافة الرائعة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
    كأس العالم قطر ٢٢
    فيديو مؤثر.. مدرب البرازيل يذرف الدموع بسبب موقف حصل مع عائلته في قطر!