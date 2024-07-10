حدث ضخم.. زفاف نجل أغنى رجل في آسيا يوقف حركة المرور لأيام في مومباي الهندية

تشهد مدينة مومباي الهندية، بعد أيام، حفل زفاف ابن موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، وهو حدث ضخم سيوقف فعلياً حركة المرور في جزء رئيسي من المدينة على مدى أربعة أيام من الاحتفالات الفخمة، بحضور مشاهير ونخبة من رجال الأعمال، والسياسيين.

ويتوج حفل زفاف أنانت أمباني، البالغ من العمر 29 عاماً، وهو الابن الأصغر للملياردير، وصديقته منذ فترة طويلة راديكا ميرشانت (29 عاماً)، سلسلة من الاحتفالات الفخمة التي أقيمت على مدار العام.

وتقول الشرطة إن هذا الزفاف الضخم يعتبر “حدثاً عاماً”، بسبب الحضور المتوقع لشخصيات مهمة من الهند، والعالم.

وسيقتصر العبور في الطرق القريبة من مكان حفل الزفاف، في مركز جيو العالمي للمؤتمرات المملوك لمجموعة “ريلاينس” في المنطقة التجارية المركزية في مومباي، على المركبات والسيارات المرتبطة بالزفاف بين الساعة الواحدة ظهراً ومنتصف الليل في الفترة من 12 إلى 15 تموز، وهي ترتيبات أثارت حفيظة سكان المنطقة.

والتزم المنظمون الصمت بشأن من سيحضر، لكن من المتوقع أن يكون حدثاً مليئاً بنجوم المجتمع.

وفي الأسبوع الماضي، أحيا جاستن بيبر، حفلاً أمام مئات الضيوف في حفل موسيقي خاص قبل الزفاف، كما التقط نجم موسيقى البوب الكندي الصور مع العروسين.

وفي آذار الماضي، غنت ريهانا في احتفالات منفصلة قبل الزفاف، استمرت ثلاثة أيام في ولاية جوجارات غرب البلاد، وحضر تلك الفعاليات بيل جيتس ومارك زوكربيرج من بين 1200 ضيف.

وفي شهر أيار الماضي، نظمت عائلة أمباني رحلة بحرية أوروبية فاخرة قبل الزفاف بحضور 800 ضيف منهم نجوم من بوليوود، ومن لاعبي الكريكيت.

وتواكب مثل هذه الاحتفاليات تقاليد عائلة أمباني المتمثلة في الحفلات الفخمة والباذخة، فيما تبرز النفوذ الاقتصادي والسياسي للملياردير الهندي.

موكيش أمباني 66 عاماً، هو حالياً عاشر أغنى رجل في العالم بثروة صافية تبلغ 115 مليار دولار، وفقاً لمجلة “فوربس”، وهو أيضاً أغنى شخص في آسيا.

وأصبح أمباني الأب الشخص الحادي عشر في العالم الذي تبلغ ثروته 12 رقماً أو أكثر في عام 2021، بعد زيادة ثروته بمقدار 23.8 مليار دولار في ذلك العام.

وموكيش أمباني هو رئيس مجلس إدارة شركة “ريلاينس إندستريز” (Reliance Industries)، التي ورثها عن والده في عام 2005، ووسع أنشطته التجارية في مجال الطاقة لتشمل البيع بالتجزئة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، التي ربحت 27 مليار دولار عام 2020.

وشركة “ريلاينس إندستريز” تكتل ضخم تبلغ إيراداته السنوية أكثر من 100 مليار دولار، ينشط في عدة مجالات تشمل البتروكيماويات والنفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وتمتلك عائلة أمباني، من بين أصول أخرى، مبنى سكنياً خاصاً مكوناً من 27 طابقاً، اسمه أنتيلا، بقيمة مليار دولار في مومباي. ويضم 3 مهابط للمروحيات، ومرآباً يسع 160 سيارة، ومسرحاً سينمائياً خاصاً، وحوض سباحة، ومركزاً للياقة البدنية.