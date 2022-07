حدث نادر.. أم تلد توأما في عامين مختلفين

أنجبت أم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية توأما وُلدا في عامين مختلفين.‏

ورزقت الأم، وتدعى فاطمة مادريجال تروجيلو، بطفليها خلال 15 دقيقة فقط تفصل بين عامي 2021 و2022، وفقا لمجلة “بيبول” الأمريكية.

ووُلد التوأم في مركز نافيداد الطبي في ساليناس، كاليفورنيا.

وغردت المستشفى عبر حسابها على موقع “تويتر” أنها رحبت بقدوم آيلين يولاندا تروجيلو كأول طفل في المنطفة لعام 2022، بينما ولد توأمها، الفريدو أنتونيو تروجيلو قبل 15 دقيقة في الساعة 11:45 مساء يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وتابعت المستشفى في تغريدتها أن “هذا يعني أن عيد ميلاد التوأم يصادف يوم وشهر وعام مختلفين، وهي فرصة واحدة من مليونين”.

