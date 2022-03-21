حديث للنجمة يسرا منذ عام 1991.. ماذا قالت عن سعاد حسني؟

في حوار نادر للنجمة يسرا في مجلة آخر ساعة، يعود تاريخه إلى 8 مايو 1991، وذلك بعد انتهائها من تصوير آخر فيلم للسندريلا وهو فيلم “الراعى والنساء” تحدثت يسرا خلال الحوار عن مشاركتها السندريلا للمرة الثانية بعد أول عمل يجمعهما “الجوع” وعن أمنيتها التي لم تتحقق بأن تصبح أمًا، كما نفت إشاعة ارتباطها عاطفيا بالنجم حسين فهمى.

وقالت يسرا خلال الحوار عن “السندريلا” سعاد حسنى، إنها إنسانة لطيفة وحبوبة مع كل الناس، وكان اهتمامها بزملائها أكثر من اهتمامها بنفسها، وهي دقيقة جدا وتحب عملها لدرجة عظيمة، ومن الواضح أنها تعشق الكاميرا وأنها خلقت لكي تكون نجمة عظيمة ولا أظن أن السينما العربية ستنجب سعاد حسني أخرى.

ونفت يسرا خلال الحوار الشائعات التي أثيرت خلال هذه الفترة حول ارتباطها عاطفيا بالنجم حسين فهمي، وضحكت قبل أن تجيب وتقول: “حسين فهمي ما يزال الواد التقيل الذى تتمناه أي بنت لكنه بالنسبة لي مجرد صديق عزيز، تربطني به صداقة بدأت مع بدايتي الفنية منذ خمسة عشر عاما، أضف إلى هذا أننا أقارب من جهة الأب، وأخلاقيات حسين فهمي لا تسمح له أن يكون أكثر من مجرد صديق حميم وجدع، وسوف تضحك عندما تعلم أنني احتفلت مع حسين برواج هذه الإشاعة وربما يكون هذا هو السبب في رواجها، علما بأن الإشاعة غير صحيحة طبعا وأنني لم أشاهد حسين أو أتحدث معه منذ ثلاثة أشهر.