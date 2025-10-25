حديقة حيوانات فرنسية تودع زوجا من الباندا قبل عودتهما إلى الصين

– سيعود زوج الباندا العملاقان هوان هوان ويوان تشي، نجما حديقة حيوان بوفال الفرنسية، إلى الصين الشهر المقبل للتقاعد، تاركين وراءهما توأما وُلدا خلال فترة إقامتهما التي استمرت 13 عاما بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية.

وتقول الحارسة دلفين بوفرو، التي اعتنت بهما منذ وصولهما في عام 2012، إنها تعتز بكل لحظة متبقية قبل رحيلهما الذي جاء بسبب معاناة هوان هوان من متاعب صحية في الكلى.

وقالت لرويترز قبل دخول الباندا إلى الحجر الصحي قبل رحلة العودة إلى الصين “إنهما حيوانان مميزان للغاية”، قائلة إنها كونت رابطة قوية معهما منذ البداية.

وأضافت “سنعتني بهما كل يوم، وقبل كل شيء، سنتأكد من أنهم بخير خلال هذه الفترة … وبالطبع، سنعمل على الاستفادة القصوى من وقتنا معهما قبل رحيلهما”.

في الشهر الماضي، أعلنت حديقة الحيوان، التي تبعد 250 كيلومترا جنوبي باريس، أن الثنائي سيغادران في نهاية نوفمبر تشرين الثاني بسبب متاعب صحية في الكلى يعاني منها يوان يوان. وقالت الحديقة إن هذه ستكون الفرصة الأخيرة لهما للسفر.

وكانت بكين قد أعارت هوان هوان ويوان تشي، وكلاهما يبلغان من العمر الآن 17 عاما، إلى فرنسا في عام 2012، حيث تم الترحيب بوصولهما كعلامة على دفء العلاقات الدبلوماسية. وخلال فترة وجودهما في فرنسا أنجبا توأما سيبقى في بوفال.

وقالت بوفرو “عايشت عملية التكاثر، والتي كانت لحظة مهمة للغاية، ولادة أول صغير باندا في فرنسا”. وأضافت “إنه أمر عاطفي للغاية، لأنك يجب أن تعرف أن صغير الباندا يكون صغيرا جدا عند ولادته (ويزن بين) 100 جرام و140 جراما”.

وتابعت “في الصين، تعتبر الباندا كنزا وطنيا، لذا فإن إهدائها إلى بلد آخر هو علامة ثقة كبيرة”.

وقالت “يأتي السفراء الصينيون إلى هنا في أول زيارة رسمية لهم، كما يأتي كل رئيس فرنسي إلى بوفال لرؤية الباندا. إنها رمز قوي للعلاقات الفرنسية الصينية”.