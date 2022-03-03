حرب على أثرياء روسيا.. فرنسا تصادر يخت رجل الكرملين القوي

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، مصادرة يخت تعود ملكيته النهائية لإبيغور سيتشين رئيس مجموعة روسنفت النفطية الروسية.

وتمثل مصادرة اليخت التابع لسيتشين الذي يوصف بأنه “رجل الكرملين القوي” في قطاع الطاقة، بداية لتنفيذ العقوبات الغربية التي تستهدف بشكل خاص ممتلكات الأثرياء الروس.

وتم مصادرة اليخت في حوض لبناء السفن في لا سيوتا في جنوب فرنسا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أن “الجمارك الفرنسية صادرت اليخت (أموري فيرو) في سيوتا كجزء من تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا”.

وأوضحت أن هذا اليخت “تابع لشركة يعتبر إيغور سيتشين، مدير روسفنت، مساهما رئيسيا فيها”.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تطبق فيه الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق، ضد روسيا.

وكانت مجلة “فوربس” الألمانية قد ذكرت مؤخرا أن السلطات الألمانية صادرت يختًا فاخرًا بنحو 600 مليون دولار يملكه الملياردير الروسي أليشر عثمانوف.

خسائر أثرياء روسيا

وتقول بلومبرج إن مليارديرات روسيا خسروا قدراً من ثرواتهم بسرعة منذ قرر الرئيس فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا.

وفقد أثرياء الروس، وهم من بين أغنى 500 شخص في العالم، 83 مليار دولار هذا العام، حسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وجاءت الخسائر بسبب تراجع سوق الأسهم بشدة والعقوبات الأوروبية.

وأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات على بعض بالغي الثراء في روسيا، بمن فيهم قطب المعادن أليشر عثمانوف ومالكي “ألفا غروب” (Alfa Group) ميخائيل فريدمان وبيتر أفين وقطب الصلب أليكسي مورداشوف.

وتؤثر الإجراءات أيضاً على دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين منذ فترة طويلة، وشخصيات في وسائل الإعلام الحكومية وكبار المسؤولين العسكريين.