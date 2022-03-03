الخميس 30 رجب 1443 ﻫ - 3 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حرب على أثرياء روسيا.. فرنسا تصادر يخت رجل الكرملين القوي

منذ ساعة واحدة

يخت- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، مصادرة يخت تعود ملكيته النهائية لإبيغور سيتشين رئيس مجموعة روسنفت النفطية الروسية.

وتمثل مصادرة اليخت التابع لسيتشين الذي يوصف بأنه “رجل الكرملين القوي” في قطاع الطاقة، بداية لتنفيذ العقوبات الغربية التي تستهدف بشكل خاص ممتلكات الأثرياء الروس.

إبيغور سيتشين رفقة الرئيس الروسي - أرشيفية

إبيغور سيتشين رفقة الرئيس الروسي – أرشيفية

وتم مصادرة اليخت في حوض لبناء السفن في لا سيوتا في جنوب فرنسا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أن “الجمارك الفرنسية صادرت اليخت (أموري فيرو) في سيوتا كجزء من تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا”.

وأوضحت أن هذا اليخت “تابع لشركة يعتبر إيغور سيتشين، مدير روسفنت، مساهما رئيسيا فيها”.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تطبق فيه الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق، ضد روسيا.

وكانت مجلة “فوربس” الألمانية قد ذكرت مؤخرا أن السلطات الألمانية صادرت يختًا فاخرًا بنحو 600 مليون دولار يملكه الملياردير الروسي أليشر عثمانوف.

خسائر أثرياء روسيا

وتقول بلومبرج إن مليارديرات روسيا خسروا قدراً من ثرواتهم بسرعة منذ قرر الرئيس فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا.

وفقد أثرياء الروس، وهم من بين أغنى 500 شخص في العالم، 83 مليار دولار هذا العام، حسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وجاءت الخسائر بسبب تراجع سوق الأسهم بشدة والعقوبات الأوروبية.

وأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات على بعض بالغي الثراء في روسيا، بمن فيهم قطب المعادن أليشر عثمانوف ومالكي “ألفا غروب” (Alfa Group) ميخائيل فريدمان وبيتر أفين وقطب الصلب أليكسي مورداشوف.

وتؤثر الإجراءات أيضاً على دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين منذ فترة طويلة، وشخصيات في وسائل الإعلام الحكومية وكبار المسؤولين العسكريين.

    المزيد من منوعات

    سلمى حايك
    فيديو.. موقف محرج لـ”سلمى حايك” خلال حفل توزيع جوائز SAG Awards
    كيم كارداشيان وكانييه ويست
    رسميا.. طلاق كيم كارداشيان وكانييه ويست
    تامر حسني وبسمة بوسيل
    فيديو.. تامر حسني يرد على شائعات طلاقه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مروحية عسكرية روسية (أرشيفية)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بالفيديو.. لحظة إسقاط عدد من المروحيات الروسية فوق نهر دنيبرو قرب كييف
    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بايدن: بوتين أخطأ.. كان يعتقد أن “الناتو” لن يرد
    الدولار
    الدولار الأسود على حاله مجدداً