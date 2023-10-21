حرب غزة تلغي معظم الحفلات في العالم العربي

غابت معظم المهرجانات و الحفلات الغنائية بالوطن العربي مع ارتفاع صراخ أهل غزة يوميًا جرّاء القصف المتواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، ومع دوي صفارات الإنذار وسقوط الآلاف من الشهداء وبكاء الأمهات، اختار العديد من المطربين تأجيل حفلاتهم المختلفة، تضامنًا مع فلسطين، مؤكدين أنهم لن يقيموا أي حفلات حتى إشعار آخر.

الأحداث المؤلمة في غزة دفعت المطرب المصري عمرو دياب إلى إلغاء حفله، الذي كان سيقيمه في دبي، قائلًا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: “قلوبنا تنبض بالدعم والتضامن مع أهل فلسطين في هذه الأوقات الصعبة”.

عمرو دياب الذي غير في وقت سابق صورته الشخصية بحسابه على موقع فيس بوك إلى علم فلسطين، أعلن دعمه للقضية الفلسطينية، وتلقى العديد من عبارات الثناء من محبيه، زادت بعدما ألغى حفله بالفعل حتى إشعار آخر.

الأمر نفسه فعله رامي صبري، الذي أعلن الحداد على شهداء فلسطين وألغى جميع حفلاته خارج وداخل مصر، وكذلك فعلت المطربة أنغام التي كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: “نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين تم تأجيل حفل 20 أكتوبر في دبي، مرفقة إعلان التأجيل بالدعوات بالنصر والسلامة. حتى إشعار آخر، كان قرار الموسيقار عمر خيرت بتأجيل حفلاته المقبلة، دون أن يحدد لها موعدًا، ليعلن صاحب موسيقى “بانوراما 6 أكتوبر” وفيلم “الممر” تعاطفه مع شهداء غزة، والقرار نفسه اتخذه المطرب الإماراتي حسين الجسمي، إذ أجل حفله في الكويت الذي كان مقررًا إقامته ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر، مُعبرًا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي عن إحساسه بأوجاع الفلسطينيين.

ورفض اللبناني وائل جسار الصعود إلى مسارح الحفلات، وألغى حفلين له، أحدهما في القاهرة والآخر بالكويت، مؤكدًا تضامنه مع غزة، وداعيًا إلى الشهداء من أهلها. وأيضا النجمة نانسي عجرم ألغت حفلتها في الشارقة ومثلها فعلت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي

وشدد كل من أحمد سعد وروبي على أنه في ظل هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية، ليلغي الثنائي الذي تعاون أخيرًا في أغنية “يا ليالي” حفلهما، الذي كان من المقرر إقامته بالقاهرة، كما اتخذت الجهة المنظمة لحفل تامر عاشور وبهاء سلطان والفنان عايض في الكويت، قرارًا مماثلًا بالإلغاء، والأمر نفسه بالنسبة لحفل فريق كايروكي بالأردن.

فيما ألغى المطرب محمد عبده حفله الغنائي الذي كان مقررًا إقامته 4 نوفمبر المقبل، في الإمارات، وأيضًا قرر المطرب ماجد المهندس إلغاء حفله في الكويت، بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها أهل فلسطين.