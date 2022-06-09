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حساسيتها من الفول السوداني كادت ان تقتلها.. اليكم التفاصيل

9 - يونيو - 2022
جوانا جونز وابنتها بوبي

جوانا جونز وابنتها بوبي

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تحدث العديد من المواقف والحوادث الكارثية التى تخرج عن إرادتنا والتى قد تسبب لنا حوادث ومخاطر كبيرة مثلما حدث مع هذة المراهقة التى تبلغ من العمر ١٤ عاماً.

والتى عانت من رد فعل تحسسي كاد أن يودي بحياتها، عندما رفض مسافر على متن رحلة الخطوط الجوية البريطانية الامتناع عن أكل الفول السوداني.

وتقول جوانا جونز، إن ابنتها بوبي فقدت الوعي واحتاجت إلى أكسجين وحقنتين من “إيبي بين” في رحلة استغرقت 8 ساعات إلى لندن، بحسب موقع “ميترو”.

وبالصدفة كانت تتواجد ممرضة على متن الطائرة وأسرعت للمساعدة، ولحسن الحظ، تحسنت حالة بوبي، خلال الرحلة ونقلت للمستشفى بعد وصول الطائرة.

وقالت جوانا: “كان كابوسا لنا جميعا واعتقدت حقًا أنها قد تموت، وكان أمراً مخيفاً حقاً، بسبب راكب الذي استمر في تناول الفول السوداني رغم طلب المضيفين من الركاب الامتناع عن ذلك”.

كما وطالب طاقم الطائرة الركاب بتجنب تناول المكسرات عند صعودهم على متن الطائرة، بسبب بوبي التي تعاني حساسية مفرطة ضد المكسرات.

بإلاضافة أن جوانا دعت إلى إصدار تشريع جديد صارم، يمنع تناول المكسرات على متن الطائرات، إذا صادف وجود مسافر يعاني من الحساسية تجاهها.

وفي حادثة مشابهه لها حيث قالت امرأة أخرى مصابة بالحساسية ضد المكسرات، إنها اضطرت للنزول من طائرة لأمريكان إيرلاينز بعد أن أصر طاقم الطائرة على تقديم المكسرات لركاب الدرجة الأولى.

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