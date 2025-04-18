حسام حبيب: أغاني ألبومي الجديد طالعة بجد من جوايا

كشف الفنان حسام حبيب أن أغاني ألبومه الجديد الذي يطرحه قريبا تعبر عن مشاعره الحقيقية.

وقال حسام حبيب، خلال بث مباشر عبر حسابه على تيك توك: “أغاني ألبومي الجديد طالعة بجد من جوايا، والنصف اول من الأغاني جميعا تدور في شكل درامي”، مشيرًا إلى أنه سيطرح بعض الأغاني قريبًا ليتمكن الجمهور من فهم رؤيته وأحاسيسه التي عبر عنها في هذا العمل الفني.

ووصف حبيب الألبوم بأنه مغامرة وشعور خاص، وأنه ليس تجاريًا، بل يعكس مرحلتين في حياته؛ الأولى كانت فترة صعبة مر بها، والثانية بداية حياة جديدة يعبر عنها من خلال الأغاني.

وأعلن حبيب، خلال بث مباشر عبر حسابه على تيك توك عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي سيصدر على جزئين، حيث سيتضمن كل جزء 5 أغاني فقط، على أن يتم طرح الجزء الأول خلال الفترة المقبلة، فيما سيصدر الجزء الثاني في فترة الصيف.

وأوضح حسام أن الألبوم من إنتاجه بالتعاون مع شركة إنتاج كبرى سيعلن عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

كما تحدث حسام عن نجاح أغنية “كدابة” التي طرحها مؤخرًا بعد غياب طويل، وأوضح أنه لم يكن يرغب في تقديمها في البداية لأنه لا يحب الحديث عن المرأة بطريقة سلبية، لكنه بعد فترة أحب الأغنية وقرر طرحها.