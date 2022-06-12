حسام حبيب بوزن زائد في أول ظهور بعد أزمة شيرين

ظهر الفنان والملحن حسام حبيب، في إحدى حفلات الزفاف التي أقيمت أمس السبت، بأحد فنادق القاهرة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحسام حبيب أثناء غنائه أغنيته الشهيرة شفت بعنيا، والتي طرحها عام 2010، وكان يبدو عليه زيادة في الوزن، ذلك إضافة إلى أن ظهر بجانبه الفنان تامر حسني، والذي كان متفاعلاً معه بشكل كبير أثناء الغناء.

وتصدر اسم الفنان والملحن حسام حبيب، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد أن اتهمته الفنانة شيرين عبد الوهاب بالتعدي عليها أمام ابنتيها في منزلها واستغاثت بالشرطة، وبالفعل تم القبض عليه ثم تم إخلاء سبيله.

وقال المستشار جميل سعيد محامي الفنان حسام حبيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة، المذاع على شاشة on e: النيابة استدعت شيرين لسماع أقوالها، وأمرت النيابة باستدعاء الشهود على زواج حسام وشيرين.

وأضاف، أن حسام حبيب سدد الكفالة المالية وأعيد للقسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأخلي سبيله، وشيرين أبلغت الشرطة بشأن التعرض اللفظي فقط من حسام، وقالت إنه زارها في مسكنها لإتمام أعمال مشتركة فنية وأثناء وجوده نشبت بينهما مناقشة أسرية تطورت للمشادة، وصدرت ألفاظ سباب انطوت على التهديد وحضرت الشرطة، وقبضت على حسام حبيب وعرض على النيابة ولم تقل في محضرها إنه هددها بسلاح، وقصة المسدس حدثت عندما طلب حسام من شيرين ملابسه ومفتاح الخزنة ليأخذ سلاحه من الخزنة، وذلك بعد المشادة التي حدثت بينهما ولكنه لم يهددها إطلاقا.