الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
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حسام حبيب يزيد أوجاع شيرين: زواجي منها أكبر غلطة في حياتي

منذ 3 دقائق
حسام حبيب

حسام حبيب

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قال الفنان المصري حسام حبيب إن زواجه من شيرين عبدالوهاب كان أكبر غلطة في حياته، ولا يتمنى أن يعرفها مرة ثانية.

وجاء كلام حسام حبيب، عبر تسجيل صوتي، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتردد أنه تم تسجيله عقب رفضها زيارته لها في المستشفى.

وقال حسام حبيب: “أنا صدمت فيها صدمة عمري، ولا أتمنى سماع اسمها تاني ولا أريد رؤيتها مرة ثانية.. يجب أن تنسى شيرين إنها عرفت واحد اسمه حسام في حياتها، ومن هذه اللحظة أنا لا أعرف إنسانة بهذا الاسم”.

وكانت والدة شيرين عبدالوهاب أطلقت استغاثة لإنقاذ ابنتها من حسام حبيب ومديرة أعمالها السابقة، مؤكدة أنهما يسعيان لإجبار ابنتها على بيع كل ما تملك لهما، وقالت إن شيرين قامت بطرد أسرتها من المنزل بعد اعتراضهم على عودتها لحبيب، وأشارت إلى أنها من طلبت من شقيق شيرين احتجازها في المستشفى للخضوع للعلاج.

وقالت السيدة كريمة في مكالمة هاتفية لها مع عمرو أديب مقدم برنامج “الحكاية”، إنها طلبت من ابنها محمد عبد الوهاب أن يضع شقيقته داخل المستشفى لكي تتعالج، مشيرة إلى أن شيرين عقب حفلتها الأخيرة تشاجرت مع أسرتها بالكامل ومع بناتها من أجل العودة لحسام حبيب.

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