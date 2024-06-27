حسام حبيب يكشف حقيقة نقل شيرين إلى مصحة طبية للعلاج

حرص الفنان حسام حبيب على توجيه الشكر لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب بعدما أكدت الأخيرة ما قاله عن شقيقها محمد عبد الوهاب خلال المداخلة التي أجرتها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، كما كشف حقيقة نقل شيرين إلى مصحة طبية للعلاج، بعد تدهور حالتها.

وقال حسام حبيب في تصريح لـ ET بالعربى: “أنا طبعاً بشكر شيرين عبد الوهاب أنها وضحت للناس إن كلامي صح، وكمان مبسوط جداً أنها طلعت واتكلمت، ليس لأنها تحدثت عني، ولكن لأنها خرجت وتحررت، لأني على دراية تماماً بالضغط النفسي الواقع عليها”.

وأضاف حسام حبيب: “الله يكون في عونها، ومتعاطف معها جداً جداً، وبدعيلها ربنا يكرمها ويوفقها ويعوضها عن كل اللي حصل، وإن شاء الله دي تكون بداية جديدة ليها فيها كل خير يارب”.

ونفى حسام حبيب الأنباء التي انتشرت في الساعات الماضية حول دخول شيرين عبد الوهاب مصحة طبية من جديد موضحاً: “كل ذلك خطأ، شيرين كويسة وزي الفل، هي بس حالتها النفسية سيئة”.