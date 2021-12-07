حسرة الكرة الذهبية تدفع ليفاندوفسكي لمهاجمة ميسي

في أول تعليق للهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرو الذهبية.

وبشكل مفاجئ، هاجم ليفاندوفسكي ليونيل ميسي، الذي صرح خلال استلام الجائزة، أن ليفاندوفسكي كان الأحق بها عام 2020 عندما ألغيت بسبب جائحة كورونا.

وقال ليفاندوفسكي في لقاء مع محطة “كانال سبورتوفيم” البولندية: “كنت أود لو أن تصريحات اللاعب الكبير ميسي الرسمية كانت لبقة وصادقة ولم تكن كلمات فارغة”.

وكان ميسي قد قال أمام الحضور عند استلام الجائزة: ” أود أن أذكر روبرت، لقد كان شرفا حقيقيا أن أتنافس معه. أعتقد أن فرانس فوتبول يجب أن تمنحك جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، لقد استحقتها”.

وكشف ليفاندوفسكي عن مشاعره تجاه الخسارة: “لا أستطيع أن أنكر أني أشعر بالحزن. أن تكون قريبا من الجائزة وأن تنافس ليونيل ميسي ثم تخسر هو أمر محزن”.

ولم يبخل هداف بايرن ميونيخ بالإطراء للنجم الأرجنتيني: “حقيقة أنني استطعت التنافس مع ميسي يوضح لي المستوى العالي الذي استطعت الوصول له اليوم”.

وتوجت مجلة “فرانس فوتبول” النجم الأرجنتيني بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حل ثانيا، قبل أسبوع، في حفل كبير بباريس.

ولكن خسارة ليفاندوفسكي للجائزة، أثار جدلا كبيرا، حيث يرى الكثير من الخبراء أن النجم البولندي كان الأحق بالجائزة، بسبب تألقه اللافت خلال العام، وتحطيمه جميع الأرقام التهديفية.