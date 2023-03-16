الخميس 24 شعبان 1444 ﻫ - 16 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حسم مستقبل كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

منذ 6 دقائق
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

A A A
طباعة المقال

يبدو أن مشوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده سيستمر، رغم كل التقارير التي تحدثت عن اقتراب اعتزاله دوليا.

وأكدت صحيفة “ذا أثلتيك” الإنجليزية أن الإسباني روبيرتو مارتينيز المدرب الجديد للبرتغال أجرى محادثات مكثفة مع مهاجم النصر السعودي خلال الأسبوع الجاري، قبل أن يقرر توجيه الدعوة له للمشاركة في تصفيات يورو 2024 في مارس الحالي.

ورفض رونالدو الحديث تماما عن مستقبله مع منتخب البرتغال منذ توديع ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 أمام منتخب المغرب، في مفاجأة مدوية بمونديال قطر.

وعلى الرغم من غياب المؤشرات في الفترة الماضية عن مشاركة رونالدو في تصفيات يورو 2024، يبدو أن “صاروخ ماديرا” ملتزم تماما بتمثيل منتخب بلاده، لأن ذلك سيمنحه فرصة لمطاردة رقم فردي مميز للغاية.

ويعد رونالدو حاليا أكثر لاعب مشاركة في مباريات دولية في تاريخ كرة القدم، إلى جانب الكويتي بدر المطوع، الذي سيلعب أيضا ضد الفلبين في نفس اليوم الذي يستضيف فيه منتخب البرتغال نظيره ليختنشتاين.

ويتقاسم رونالدو والمطوع الصدارة من حيث عدد المباريات التي شارك فيها الثنائي مع منتخبي البرتغال والكويت على الترتيب، برصيد 196 مباراة لكل منهما.

    المزيد من منوعات

    تصدي دي ليخت الخرافي
    صورة.. هدية غريبة لنجم بايرن ميونيخ بعد تصديه الخرافي
    جياني إنفانتينو
    إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للفيفا بالتزكية
    شعار نادي برشلونة
    هبوط وخسارة نقاط.. العقوبات التي تنتظر برشلونة بسبب رشوة الحكام

    الأكثر قراءة

    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    رقمٌ قياسيّ جديد لـ "الدولار الأسود"
    هزة أرضية
    هزّة أرضيّة في المتن.. كم بلغت قوّتها؟
    مؤشر زلزال- أرشيفية
    خبير اسرائيلي يحذر: موعد الزلزال الكبير يقترب والمباني ستنهار