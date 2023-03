حسم مستقبل كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

يبدو أن مشوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده سيستمر، رغم كل التقارير التي تحدثت عن اقتراب اعتزاله دوليا.

وأكدت صحيفة “ذا أثلتيك” الإنجليزية أن الإسباني روبيرتو مارتينيز المدرب الجديد للبرتغال أجرى محادثات مكثفة مع مهاجم النصر السعودي خلال الأسبوع الجاري، قبل أن يقرر توجيه الدعوة له للمشاركة في تصفيات يورو 2024 في مارس الحالي.

Cristiano Ronaldo to be included in Portugal squad for upcoming Euro 2024 qualifiers.

(@TheAthleticFC) pic.twitter.com/dSuCs678p0

— TCR. (@TeamCRonaldo) March 15, 2023