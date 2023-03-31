حسن الرداد لزوجته: كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى أم فادى فى الدنيا

نشر الفنان حسن الرداد صورة لزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”، بمناسبه عيد ميلادها، معلقا عليها: “كل سنة وأنتى طيبة يا روح قلبى وعقبال مليون سنة كلها صحة وسعادة وهنا يا أحلى أم فادى فى الدنيا”.

وفى سياق آخر تعود الفنانة إيمي سمير غانم للمشاركة فى السباق الرمضاني الحالي 2023 من خلال مسلسل إذاعي كوميدي جديد بعنوان “رأس رجاء وصالح”، برفقة زوجها الفنان حسن الرداد، وذلك بعد غيابها الأعوام الماضية عن المشاركة الدرامية، حيث ابتعدت عن الدراما التليفزيونية منذ 4 أعوام، وعامين عن الدراما الإذاعية.

يشارك فى بطولة المسلسل الإذاعى “رأس رجاء وصالح”، بجوار إيمي سمير غانم وحسن الرداد، الفنان بيومي فؤاد، ومن المقرر أن يذاع العمل طوال أيام رمضان.

يذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم التليفزيونية مسلسل “سوبر ميرو”، الذى عرض فى رمضان 2019، وشاركها بطولته كل من والدها الراحل سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيى، وإخراج وليد الحلفاوى.

كما شاركت عام 2021 فى المسلسل الإذاعى “اتنين فى واحد”، وشاركه بطولته دياب، أشرف زكى، وكانت تدور أحداثه حيث تعمل سناء مدرسة فى إحدى المدارس الخاصة وتتصف بالاحترام واللباقة وحب الناس، يقع لها حادث كبير يتسبب في خلل بالمخ يجعلها بالليل شديدة الاحترام وبالنهار شديدة الإجرام ويطاردها الجميع.