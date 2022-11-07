حسن الرداد يرد على شائعات انفصاله عن زوجته

تحدث الفنان حسن الرداد، خلال تواجده في العرض الخاص لفيلمه الجديد “تحت تهديد السلاح”، عن الشائعات التي تلاحقه هو وزوجته إيمي سمير غانم وأبرزها انفصالهما.

وقال حسن الرداد، خلال لقاءه مع برنامج “أرب وود”: “أنا متعود على الإشاعات دي من زمان.. مرة يقولوا اتخانقنا، ومرة يقولوا انفصلنا، والكلام دا مش صحيح”.

وتابع الرداد: “قالوا علينا خلفنا بنت اسمها كنزي وولد اسمه سمير، وكل الإشاعات دي غلط”.

يعد فيلم “تحت تهديد السلاح” من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، كما يضم الفيلم كل من: الفنان حسن الرداد، بيومي فؤاد، شيرين رضا، مي عمر، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، عباس أبو الحسن، عمرو عبد الجليل، جودي مسعود.

تدور أحداث فيلم تحت تهديد السلاح في إطار أكشن ممزوج بالإثارة، وذلك حول بحث رجل عن حبيبته السابقة، وحينما يجدها يقرر الزواج منها، وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب فور اتخاذه ذلك القرار، كما تحدث جريمة قتل خلال أحداث الفيلم، ويجسد حسن الرداد شخصية رجل يدعى خالد.