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حسن شاكوش: تقدمة بالتماس إلى النقابة ويتم النظر فيه حالياً

منذ 5 ساعات
حسن شاكوش

حسن شاكوش

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توقع مطرب المهرجانات حسن شاكوش انتهاء أزمة إيقافه من نقابة المهن الموسيقية قريباً.

وأعلن حسن شاكوش في تصريحات لبرنامج “MBC Trending” تقدمه بالتماس إلى النقابة، وتم قبوله ويتم النظر فيه حالياً، مؤكداً أنه متفائل بالمستقبل.

وتحدث شاكوش مع بعض مسئولي نقابة الموسيقيين مؤكداً أنهم قالوا له: “في غلط ما يتكررش، وأنت بقيت نجم في حتة كويسة وقدوة لشباب كتير، فما ينفعش الشباب يشوفوك كده”.

وأكد أنه يعد الجمهور بعدم تكرار أخطاء الماضي وأضاف: “أوعدهم الفترة الجاية أنهم هيشوفوا مني شغل كويس جدا وحاجات مختلفة”.

وأشار حسن شاكوش إلى أنه يتعاون في أغنياته المقبلة مع محمود الليثي وطارق الشيخ إلى جانب شريكي النجاح عمر كمال وحمو بيكا وكذلك فرقة شارموفرز.

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