حسن شاكوش يوجه رسالة الى هاني شاكر.. بالفيديو

في رسالة احترام ومحبة وجه الفنان حسن شاكوش رسالة إلى نفيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر، أكد فيها على احترامه الكبير له.

كان حديث شاكوش خلال مقابلة اجراها مع et بالعربي، تحدث فيه عن أزمته مع نقابة الموسيقيين، واضاف خلال اللقاء: أستاذ هاني شاكر أستاذنا ولا يوجد بيني وبينه أي مشكلة، والفترة المقبلة ستكون أفضل.

وتابع: المشكلة كانت بيني وبين زميل لي في المجال وانتهت من فترة، وأنا اعتذرت وقدمت التماسا في النقابة، وينظرون فيه.

وأكمل حسن شاكوش: أعد الجمهور أن الفترة المقبلة ستكون أفضل وسأقدم فيها أشياء جديدة.

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين أكد أن النقابة ستناقش في اجتماعها المقبل موقف حسن شاكوش.

وقال هاني شاكر خلال لقاء مع برنامج “mbctrending”: الفترة الماضية تقدم حسن شاكوش بالتماس لمجلس النقابة، وفي الاجتماع المقبل سنناقش الأمر.

وأضاف: أعتقد أن الفترة الماضية كانت كافية أن يعيد حسن شاكوش حساباته ويعرف قيمة أن الفنان عندما يقف على المسرح لا بد أن يدرك قيمة المكان والجمهور.