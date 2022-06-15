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حسن يوسف بعد تصريحه المثير للجدل: أنا مش شيخ علشان أقول حرام أو حلال

منذ 7 دقائق
حسن يوسف

حسن يوسف

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انتشرت خلال الساعات الماضية بعض التصريحات المنسوبة للفنان حسن يوسف حول رأيه فى القبلات الفنية تدعى أنه قال :” القبلات على أيامى مكانش ليها طعم وكانت خالية من الأحاسيس وكنا بنتمضمض بعدها ولذلك لا تعتبر حرام”.

ورد الفنان حسن يوسف على تصريحه المثير للجدل حول القبلات في الأعمال الفنية.

وأضاف حسن يوسف في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: “مش عاوز أتكلم بالموضوع ده ملوش لازمة، أنا مش هقدر أقول حرام ولا حلال أنا مش شيخ أو مفتي علشان أقول حرام أو حلال، أنا بهزر، بقول لا لون ولا طعم ولا رائحة، زي المياه بالظبط، حتى تدخل تتمضمض بعدها تلاقي نفس الطعم.

وحول رأيه في القبلات الفنية حاليا، ذكر: “أنا مش عاوز أتكلم في الموضوع ده، موضوع مالوش لازمة يتسأل عنه أصحابه واللي بيأدوا نفس المشاهد”.

وتابع حسن يوسف: “أنا سمعت من الشيخ الشعراوي كنت قاعد معاه وبسأله قالي هي الكوباية اللي قدامنا دي بنشرب فيها ايه قولتله شاى فقال لي لو حطينا بدل الشاي خمرة قلت له ده يبقى حرام، فقال لي إيه ذنب الكباية، قالي الفن زي الكباية دي تقدم فيه حلال يبقى حلال وتقدم فيه حرام يبقى حرام يعني رأيي بسيط ومقنع جدا”.

يُذكر أن حسن يوسف قدّم مجموعة من الأعمال المميزة خلال مسيرته الفنية في السينما والدراما منها: في بيتنا رجل، التلميذة، امرأة حائرة، ولد وبنت والشيطان، الشقيقتان، أصعب جواز، الزواج على الطريقة الحديثة، هدى، نساء وذئاب، صراع مع الملائكة، قاضي الغرام، الخطايا، أم العروسة على ضفاف النيل، منتهى الفرح، زقاق المدق، امرأة على الهامش، آخر شقاوة، العزاب الثلاثة، بالإضافة إلى عشرات من الأعمال المهمة على الشاشة الصغيرة.

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