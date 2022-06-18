حسن يوسف: لن أدلى بأى تصريحات صحفية إلا إذا كنت أعرف الصحفي

قال الفنان حسن يوسف إنه لن يدلى بأى تصريحات صحفية إلا إذا كان يعرف الصحفى الذى يتحدث معه أو إذا اطلع على كارنيه عضوية نقابة الصحفيين الذى يؤكد أن من يحدثه صحفى عضو بالنقابة وليس منتحلاً لصفة صحفى حتى لا يتعرض للتحريف تصريحاته.

وأوضح الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” تعليقاً على أزمة تحريف تصريحاته الخاصة بالقبلات الفنية: “أنا باخد مقالب كتير من شباب بينتحلوا صفة صحفيين ويكلمونى فى التليفون وبرد عليهم مبرضاش أكسر بخاطرهم، وبعدها أتفاجئ بأنهم كتبوا أى كلام ونسبوا إلى تصريحات لم أصرح بها”.

وكان الفنان الكبير حسن يوسف قد تصدر مؤشرات البحث بعد تصريح نسب له حول القبلات الفنية يدعى أنه قال :” القبلات على أيامى مكانش ليها طعم وكانت خالية من الأحاسيس وكنا بنتمضمض بعدها ولذلك لا تعتبر حراماً”.

ونفى الفنان الكبير لليوم السابع صحة هذا التصريح مؤكداً أنه لا يتطرق مطلقًا إلى الحديث عن الحلال والحرام لأنه ليس متخصصاً فى الدين، ولكنه قال إن القبلات فى السينما كانت وما زالت لا تحمل أى أحاسيس وهى مثل الماء لا لون ولا طعم، فكيف فى موقع التصوير الذى يضم عشرات العاملين من مخرج وفنيين وممثلين أن تحمل القبلة أى مشاعر؟.

وقال الفنان الكبير: “لو كنت بنفس الوعى الدينى الذى وصلت له الآن ما قدمت مشاهد القبلات، ولكن كنا وقتها فى مرحلة الانتشار التى يكون خلالها الفنان آلة فى يد المخرج يحركها كيفما يشاء، ولم نكن نملك رفض المشاهد”.

وتابع: “الآن وبعدما نضجت فنياً وبعد تاريخى الفنى وما قدمته من أعمال دينية لا أرضى بأن يضم أى عمل من أعمالي مشاهد قبلات ”

وشدد الفنان الكبير حسن يوسف بعد ما تعرضت له تصريحاته من تحريف على أنه لن يدلى بأى تصريحات لأى صحفى إلا إذا اطلع على كارنيه عضوية نقابة الصحفيين حتى يضمن أنه لا ينتحل صفة صحفى، وأن ما قاله لن يتم تحريفه .