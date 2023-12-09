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حسين الديك يطلق "آخر همّي الخاين" بنغمة إيقاعية

منذ 37 دقيقة
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أطلق النجم حسين الديك أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب على قناته الرسمية على يوتيوب تحت عنوان “آخر همّي الخاين”. الأغنية من كلمات ضياء عشى، ألحان حسّان عيسى وتوزيع راين، ميكس وماسترينغ فادي جيجي. أمّا الكليب فهو من إخراج جورج سعادة حيث صوّر ضمن مناظر خلابة في لبنان.

يقدّم حسين “آخر همي الخاين” بقالب موسيقي راقص حيث يستمتع الجمهور بالإيقاع البارز على وقع أداء حسين المميز. هذا النمط الشعبي الذي ضرب من خلاله حسين الديك يرجعنا إلى الأصول الشاميّة العربية حيث يحافظ حسين على هذه الهوية لينقلها معه إلى جميع الجاليات العربية المنتشرة حول العالم.

سيحيي حسين الديك حفل عيد الميلاد في ألمانيا أمّا بمناسبة عيد رأس السنة، سيكون في دولة الإمارات ليكمل جولته بعدها إلى كندا ومن ثمّ إلى المكسيك.

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