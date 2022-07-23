حضِّري عطراً مميزاً لشعرك في المنزل بهذه المكونات

على الرغم من اختيارك لأفضل أنواع الشامبو والبلسم، وحتى الكريمات المغذية وأجملها رائحة، مثل تلك المصنوعة بخلاصة زيت اللافندر أو جوز الهند، فإن تلك الرائحة ستتلاشى في غضون ساعة أو ساعتين بعد غسل الشعر مهما كانت قوية.

ولكن لا تقلقي، فهناك طريقة تستطيعين من خلالها الحفاظ على رائحة شعرك منعشة وجميلة باستخدام معطر الشعر، أو كما يُعرف في الأسواق باسم بخاخ عطر الشعر.

المشكلة الوحيدة هي أن البخاخات المنتشرة لعطر الشعر في الأسواق مليئة بمكونات صناعية قد تؤذي شعرك، لذلك سنقدم لك في هذا التقرير 3 طرق لإعداد معطر الشعر بنفسك في المنزل، وبمكونات طبيعية وخطوات سريعة وسهلة.

معطر الشعر بالزيت العطري

هذه طريقة بسيطة للغاية وفعالة من حيث التكلفة للحفاظ على شعرك منتعشاً، ورائحته رائعة.

المكونات:

زيت عطري من اختيارك.

ملعقتان صغيرتان من هلام الصبار.

100 مل ماء مقطر، أو ماء ورد.

الطريقة:

أضيفي جميع المكونات إلى وعاء، واخلطيها جيداً.

انقلي المزيج إلى زجاجة رذاذ داكنة لتخزين طويل الأمد.

خزِّنيها في مكان بارد وجاف.

عطر الشعر بماء الورد

تنبعث من ماء الورد رائحة مذهلة، وله فوائد لا تُعد ولا تُحصى للشعر، بما في ذلك تقليل التجعد، وإضافة اللمعان والتنعيم، وتقليل القشرة والدهنية. وبالتالي، ليس هناك شك في أن ماء الورد سيكون عطراً ممتازاً للشعر، مع الاستفادة من الفوائد الأخرى في الوقت نفسه.

المكونات:

نصف كوب ماء ورد.

10 إلى 12 قطرة من زيت الياسمين.

3 – 4 قطرات من زيت البرتقال.

الطريقة:

امزجي المكونات المطلوبة جيداً في وعاء.

انقلي المزيج في زجاجة رذاذ داكنة.

رُجي الزجاجة حتى تستقر المكونات.

احفظيه في مكان بارد وجاف.

عطر زيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند على الترطيب وتقليل التجاعيد، وإضافة لمعان لشعرك. هذه طريقة موثوقة للغاية، وغير معقدة، لصنع عطر للشعر، وستعطيك نتائج جيدة.

المكونات:

15 إلى 20 قطرة من زيت جوز الهند.

نصف كوب ماء ورد.

8 إلى 10 قطرات من زيت الياسمين العطري.

الطريقة:

امزجي المكونات المطلوبة جيداً في وعاء.

انقلي المزيج في زجاجة رذاذ داكنة.

رُجي الزجاجة حتى تستقر المكونات.

احفظيه في مكان بارد وجاف.

معطر الشعر بمستخلص الفانيليا

لن يمنح هذا العطر شعرك رائحة جميلة فحسب، ولكن إذا كان شعرك جافاً، فإن مستخلص الفانيليا يعمل مثل حبة سحرية. يظل شعرك رطباً ومغذاً جيداً، وقد يجنبك النهايات المتقصفة أيضاً، كما يذكر موقع Health Shots.

المكونات:

نصف كوب ماء ورد.

حوالي 4 قطرات من مستخلصات الفانيليا النقية.

حوالي 20 – 25 قطرة من زيت الجريب فروت الأساسي.

10 قطرات من زيت الياسمين العطري.

زجاجة رذاذ.

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات جيداً حتى تمتزج جيداً.

سخنيها على نار خفيفة جداً حتى تمتزج جيداً، وبمجرد أن يبرد الخليط، احفظيه في زجاجة.

قومي برش معطر الشعر بعد كل استحمام، أو كلما كنت بحاجة لتعطير شعرك.