حطّمت الرقم القياسي.. شبان يصنعون فسيفساء من الحبوب لجمع أموال لأوكرانيا

طفل يحمل لافتة مكتوب عليها "أوقفوا الحرب"

تواصل حكومات الدول تزويد أوكرانيا بالمساعدات المالية والعسكرية لمساعدتها على الصمود في وجه الغزو الروسي. والى جانب السلطات، تقوم منظمات غير حكومية وأفراد بمساعدة أوكرانيا أيضًا على طريقتهم.

في هذا الإطار، استخدم شبان في شيكاغو علب حبوب الإفطار لتكوين فسيفساء حطمت الرقم القياسي لموسوعة غينيس وجمعوا أموالًا لصالح أوكرانيا خلال العملية.

وباستخدام نحو خمسة آلاف علبة حبوب تبرعت بها شركة كيلوغز، كوّن أعضاء اتحاد أطفال شيكاغو من أجل أوكرانيا فسيفساء عملاقة من العلب على الأرض يوم الخميس، في قاعة البنوك الكبيرة بمؤسسة ونتراست المالية في وسط شيكاغو.

واستخدم الفتيان علب كرات الذرة الصفراء وعلب مقرمشات الأرز الزرقاء لعمل نموذج للعلم الأوكراني. وتقاتل أوكرانيا لصد الغزو الروسي منذ 24 فبراير شباط.

في السياق، قال “مايكل كوتشر” (15 عاما): “أردنا رفع الوعي بشأن أوكرانيا… وبالتالي قررنا كسر الرقم القياسي مع وجود سبب وجيه وراء ذلك”.

وسيتم التبرع بالحبوب إلى بنك طعام محلي، فيما تعهد متبرعون بنحو 15 ألف دولار لفعالية جمع الأموال حتى الآن.

وقال كوتشر “إنه أمر عظيم لأننا نساعد على المستوى العالمي والمحلي”.