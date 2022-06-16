حفاظا على البيئة.. علامات تجارية تصنع نظاراتها من مواد نباتية

يحرص الكثير من الأشخاص على ارتداء نظارة شمسية طوال فصل الصيف، وذلك لحماية أعينهم من أشعة الشمس فوق بنفسجية، ولكن يفضل البعض اتباع اتجاهات الموضة الجديدة واستبدال النظارة بأخرى والتخلص من القديمة مما يتسبب في ارتفاع نسبة التلوث البيئي، ولهذا قدمت العلامة التجارية Sungod نظارات خالية من الكربون (التي تم اعتمادها من قبل Climate Partner) مع توفير ضمان مدى الحياة، وإصلاح مجاني على جميع نظاراتها الشمسية، مما يعني أن عددًا أقل منها سوف ينتهي في مكب النفايات، وبالتالي تساعد العلامة بهذه الطريقة بالحفاظ على البيئة من التلوث، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة “مترو” البريطانية.

علامات تجارية تصنع نظاراتها الشمسية من مواد نباتية ومعاد تدويرها

أشار التقرير إلى أن النظارات الشمسية مصنوعة حسب الطلب، ومن زجاجات معاد تدويره، كما أطلقت العلامة التجارية Renegades ، نظارات تحتوي على عدسات ثلاثية الطبقات مقاومة للخدش وعدسات مصبغة المصممة لتحسين الوضوح.

وأطلقت أوكلي مجموعاتها الأولى إطارات لنظارات مصنوعة من مواد نباتية، و تستخدم مجموعتا Reedmace و Leffingwell المواد الحيوية ، في تصنيع النظارات الشمسية، مثل حبوب الخروع خفيف الوزن .

ويمكن للعملاء إرسال الإطارات القديمة لإعادة تدويرها إلى مكونات بلاستيكية ومعدنية، وقد انضمت Pala أيضًا إلى منصة العمل المناخي One Tribe للمساعدة في عزل الكربون لحماية الغابات .

أوصت شركة Pendo باستخدام النظارات الشمسية الأنيقة المتاحة للجنسين ، والتي تحتوي على إطارات مصنوعة من الأسيتات الحيوية (مادة نباتية) وتأتي مع علبة من صنع موظفين في منظمة غير حكومية مقرها غانا.

وانضمت العلامة التجارية للنظارات uber-cool مؤخرًا إلى عضو One Direction السابق زين مالك لإنشاء مجموعة Zayn X Arnette.

وتعتبر النظارات الشمسية مستوحاة من الروايات المصورة، وهي ملونة وذات طابع بيئي ومتاحة للجنسين، وذلك بفضل إطارات الأسيتات الحيوية والعدسات الحيوية المصنوعة من مواد متجددة.

تستخدم Bird ، التي أصبحت أول علامة تجارية معتمدة من B Corp للنظارات في المملكة المتحدة في عام 2020 ، المواد الأكثر استدامة لنظاراتها الشمسية، سواء كانت من الأسيتات الحيوية أو الفلين المتجدد أو الألمنيوم المعاد تدويره.