حفلات رأس السنة كانت "ولعانة" في كل الدول العربية

رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها الشعوب العربية إلا أن المهرجانات والحفلات التي أقيمت ليلة رأس السنة كانت ” ولعانة” وحاشدة بالحضور الذي قصد نجومه المفضلين ليستقبل معهم السنة الجديدة. فقد أحيت شمس الغنية نجوى كرم حفلة ناجحة جدا في مدينة دبي حيث قدمت مجموعة من الأغاني القديمة والجديدة وسط تفاعل جماهيري كبير جدا وقالت كرم أمام جمهورها أنها ” كسرت جرة وراء سنة ٢٠٢١ وتمنت أن تكون ٢٠٢٢ مليئة بالسلام والأمان والصحة”، وشاركها الحفلة النجم ناصيف زيتون في صالة مكتملة العدد.

أما النجمة نانسي عجرم فقد أحيت بدورها أيضا حفلة كبيرة في مصر حصدت فيها النجاح الكبير. لكن الحدث الأبرز كان في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية التي أقيم فيها مهرجان كبير ضمن فعاليات موسم الرياض وقد أحياه أبرز نجوم الأغنية الخليجية والعربية وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده وأحلام وأنغام ونوال الكويتية وأسماء لمنور وأصالة ونبيل شعيل وعبد المجيد عبد الله وغيرهم، وكان لافتا كثافة الحضور الذي استمتع بأداء هؤلاء المطربين الذين قدموا على خشبة المسرح عددا من “تريوهات” الغنائية الجميلة.

وفي وسط العاصمة اللبنانية أقيمت العديد من الحفلات وأبرزها كانت تلك التي جمعت ملحم زين ونادر الأتات وحاتم العراقي وسيف نبيل حيث امتلأت الصالة عن بكرة أبيها. والمطرب عاصي الحلاني كان له حفلة مكتملة العدد أيضا في الأردن التي حضرها جمهوره الذي يحبه وتفاعل معه رقصا وغناء.

وكذلك الأمر كان في بلاد الإغتراب حيث أحيت النجمة الذهبية نوال الزغبي حفلة كبيرة في ولاية ديترويت في أميركا حضرها نحو ١٥٠٠ شخص وكانت ناجحة جدا بكل المقاييس. وبالخلاصة لا بد من الإشارة أنه رغم إنتشار جائحة كورونا ومتحوراتها لكن الناس إختارت أن تسهر وترقص وتغني أملا منها أن تكون السنة الجديدة مليئة بالصحة والأمن والسعادة.