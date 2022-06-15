حفيدة أم كلثوم: مصرّة على اتخاذ الإجراءات القانونية

أصدرت جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة أم كلثوم بياناً صحافياً أكدت فيه أن أحداً لم يتواصل معها بشأن الاعتذار عن إهانة “كوكب الشرق” وأنها مصرّة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إلى سمعة عائلتها.

وقالت الدسوقي في بيانها: “تعلن السيدة جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة أم كلثوم “كوكب الشرق” صاحبة البلاغ المقدّم إلى مكتب معالي النائب العام ويحمل الرقم 167410 لسنة 2022 عرائض مكتب فني النائب العام حول واقعة إساءة أحد الأشخاص إلى “كوكب الشرق” والإساءة إلى سمعة عائلتها وأنه لم يتواصل معها أحد بشأن الاعتذار عن تلك الواقعة، وأنها متمسكة بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المذكورين في البلاغ”.

يُشار إلى أن جيهان الدسوقي كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد الشاعر ناصر دويدار ورئيس اتحاد كتّاب مصر بعد التصريحات التي أدلى بها الأول، والتي تعرّض خلالها لاسم وتاريخ “كوكب الشرق” والشاعر أحمد رامي بشكل مسيء، وذلك خلال ندوة أُقيمت في مقر اتحاد كتّاب مصر، حيث وصف العلاقة بين الثنائي بأنها علاقة ذئب بفريسته، ورأى أن أم كلثوم “أنانية”، وقد تلاعبت برامي، الذي تعامل معها على طريقة العاشق الولهان.

وفجّرت تلك التصريحات غضباً واسعاً دفع الشاعر للاعتذار من خلال منشور عبر صفحته في “فيسبوك”، قال فيه: “من أنا لكي أخطئ في حق سيدة الغناء العربي أم كلثوم؟ ومن أنا حتى أنتقد شاعراً كتبت عنه مقالات تؤكد حبي واحترامي لفنه وأستاذاً لأجيال”.

وبرّر الشاعر ما حدث بأنه، وبعد وفاة صديقه المطرب أحمد الحجار، أصيب بجلطة ولا يزال يعاني من مضاعفاتها، مضيفاً أن أصدقاءه أرادوا أن يخرجوه من حالته لكي يتعافى ووجّهوا له الدعوة لحضور هذه الندوة ليتحدث عن أغنية يحبها، وخلالها تحدث بارتجال ومن حي ذاكرته بدون ترتيب أو إعداد.