حفيدة الملكة إليزابيث تعقد قرانها في حفل زفاف مصغر

عقد قران الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث الثانية والأمير بيدرو، على رجل الأعمال الإيطالي ادواردو مابيلي موتسي، في حفل زفاف مصغر، ضمن مراسم خاصة في ويندسور، وفق ما أعلن قصر باكنجهام.

وكان من المحدد أن يقام زفاف الأميرة بياتريس في أيار الماضي، في حفل كبير سيدعى إليه 150 شخص، إلا أن جائحة كورونا حالت دون إتمام مراسسم الزفاف في الموعد المحدد، وإرجائه إلى موعد لاحق. ولفت متحدثا باسم قصر باكنجهام إلى أنّ حفل زفاف “خاص” تمّ بالفعل.

وأشار بيان قصر باكنجهام أنه تم عقد قران العروسين في تمام الحادية عشر صباحا يوم 17 تموز، وحضرت الملكة ” 94عاما” وزوجها الأمير فيليب “99 عاما” ودوق أدنبره وأقرب الأقارب الحفل الصغير.

وراعى الزفاف الملكي إجراءات الوقاية المفروضة تماشيا مع توصيات الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

الأميرة بياتريس البالغة من العمر 31 عاما هي ابنة الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث وطليقته سارة فيرغسون، والذي تدور حوله شبهات على خلفية علاقته مع الخبير المالي الأميركي جيفري إبستين الذي اتهم باستغلال قاصرات جنسيا، كما نشرت وثائق قضائية في آب 2019 كشفت أن سيدة تدعى فيرجينيا روبرتس تؤكد أنها أقامت علاقات جنسية مع الأمير أندرو أجبرها عليها إبستين عندما كانت في السابعة عشرة.

وتحتل الأميرة بياتريس المركز التاسع في ترتيب خلافة العرش البريطاني أما شقيقتها الصغرى يوجيني في المركز العاشر. أما زوجها إدواردو مابيلي موتسي (37 عاما) فهو مستثمر عقاري ثري مولع برياضة الكريكت. وهو مطلّق وأب لطفل صغير.

يُذكر أنّ حفلات الزفاف في بريطانيا منعت منذ 23 من آذار الماضي وذلك بعد تفشّي كورونا في شكل كبير ببريطانيا، إلا أنه أجري تعديل للمنع في الرابع من تموز الجاري وسمح لنحو 30 شخصاً للاحتفال بزفافهم.