حفيدة بايدن تنشر صورة عائلية مؤثرة

بعد اعلان فوز المرشح الديمقراطي بالانتخابات الامريكية، شاركت نعومي، حفيدة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن صورة مؤثرة لجدها وسط أفراد أسرته لحظة إعلان انتصاره.

واظهرت الصورة التي نشرتها نعومي بايدن عبر تغريدة على تويتر، السبت، احفاد سيد البيت الابيض الجديد وهم يحتضنونه بمحبة.

ولم تكتب نعومي أي تعليق على الصورة، بل اكتفت بكتابة التاريخ فقط “11.07.20”، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وأعادت حفيدة بايدن نشر تغريدة جدتها حول الانتصار الرئاسي، حيث أعلنت جيل بايدن أن زوجها سيكون “رئيساً لجميع أسرنا”.

They’ve come a long, long, way together. https://t.co/BKX9pdzQ9S pic.twitter.com/HPtBhuZD4W

— Naomi Biden (@NaomiBiden) November 7, 2020