حقائق "مثيرة" عن أصغر ملياردير عصامي في العالم.. ما هو تحصيله الجامعي؟!

نشر موقع “فوربس” المتخصص في عالم المال والاقتصاد، تقريراً عن “ألكسندر وانغ”، أصغر ملياردير عصامي في العالم، وكيف بنى ثروته من خلال شركة Scale AI المتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي.

بعد أن ترعرع في ظل برنامج الأسلحة النووية الأميركي، ترك ألكسندر وانغ الدراسة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهو في سن 19 عامًا ليشارك في تأسيس شركة Scale AI، وهو الآن يساعد مجموعات مثل القوات الجوية والجيش وشركتَي جنرال موتورز وفليكسبورت في إطلاق العنان للإمكانات التي تنطوي عليها بياناتها.

نشأة وانغ

نشأ ألكسندر وانغ في ظل مختبر لوس ألاموس الوطني في نيو مكسيكو، وهو موقع سري للغاية استخدمته الولايات المتحدة لتطوير أول قنبلة ذرية خلال الحرب العالمية الثانية.

كان والداه فيزيائيين عملا في مشاريع أسلحة للجيش، وهو الآن يفعل ذلك أيضًا: فقد وقّعت شركة وانغ، Scale AI، التي أسسها قبل ست سنوات وتتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، بالفعل ثلاثة عقود تصل قيمتها إلى 110 ملايين دولار، وتتوقف على احتياجات الحكومة، لمساعدة القوات الجوية الأميركية والجيش على استخدام الذكاء الاصطناعي، وهو أمر مثير للإعجاب بالنسبة لشاب يبلغ من العمر 25 عامًا.

استخدامات تقنية Scale

تحلل تقنية Scale صور الأقمار الصناعية بشكل أسرع بكثير من المحللين البشر لتحديد مقدار الضرر الذي تسببه القنابل الروسية في أوكرانيا.

وهي ذات فائدة ليس فقط للجيش، بل تستخدم أكثر من 300 شركة، بما في ذلك جنرال موتورز وفليكسبورت تقنية Scale، التي بدأها وانغ عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، لمساعدة هذه المؤسسات على استخلاص المعلومات القيّمة من كميات البيانات الخام الضخمة، كملايين مستندات الشحن، على سبيل المثال، أو الصور الأولية من السيارات ذاتية القيادة.

يقول وانغ، الذي ظهر في قائمة فوربس 30 تحت الـ 30 لعام 2018: “جميع القطاعات تعتمد على كميات هائلة من البيانات، وهدفنا هو مساعدتها على إطلاق العنان للإمكانات التي تنطوي عليها البيانات وتعزيز أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي”.

جولة تمويل

قامت Scale بجولة تمويل جمعت فيها الشركة 325 مليون دولار في العام الماضي، والتي تدر ما يقدّر بنحو 100 مليون دولار من الإيرادات، وقيّمت الشركة عند 7.3 مليار دولار.

تقدّر قيمة حصة وانغ البالغة 15% بمليار دولار، ما يجعله أصغر ملياردير عصامي في العالم. (الملياردير العصامي الآخر الأصغر سناً هو بيدرو فرانشيسكي، وهو برازيلي يبلغ من العمر 25 عامًا أسس شركة بطاقات الائتمان Brex).

عبقري الرياضيات

عندما كان طفلاً، كان وانغ عبقريًا في الرياضيات وتنافس في مسابقات الرياضيات والبرمجة الوطنية.

في الصف السادس، اشترك في أول مسابقة وطنية للرياضيات، وكان هدفه الحصول على تذكرة مجانية إلى عالم ديزني، وبينما لم يفز بالمسابقة، لكنه انتزع رحلته إلى المملكة السحرية.

تأسيس Scale

وعندما أضحى بسنّ السابعة عشرة، كان يعمل في البرمجة بدوام كامل في موقع الأسئلة والأجوبة Quora، حيث التقى بالشريكة المؤسسة لشركة Scale، لوسي غو، وانتقل على وجه السرعة إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لدراسة التعلم الآلي وأطلق Scale مع غو في الصيف بعد سنته الأولى، باستثمار من شركة Y Combinator.

يقول وانغ: “أخبرت والديّ أن عملي في Scale سيكون شيئًا أقوم به في الصيف، لكن من الواضح أنني لم أعد إلى الكلية أبدًا”.