حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان

رد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر،على الأنباء التي تم تداولها حول إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان وعلاجها في أحد المستشفيات.

وعلق زكي في حديث تلفزيوني على هذه الأنباء قائلا: “أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل”، مضيفا: “بتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من أخيها”.

وكشف أن “عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني”.

وأضاف: “عبلة كامل أخدت قرار وهي من زمان عندها قناعات في حياتها من أيام المعهد، مش متحفظة ولا حاجة، بس هي مبتقولش أمسك فيا، هي فترة وممكن ترجع، وليس لدينا ما نخفيه”.

ما حققته عبلة في مشوارها الفني يكاد يكون أكبر رصيد حصل عليه ممثل أو ممثلة في تاريخ الفن العربي، ليس بسبب الجوائز الكثيرة التي حصلت عليها، وإنما بسبب ذلك الحب والاحترام والسماح لها بأن تكون فردا من أفراد كل أسرة مصرية وافتقادها حين تغيب أو يغيب ما تمثله.