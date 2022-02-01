الأربعاء 1 رجب 1443 ﻫ - 2 فبراير 2022 |
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حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ 23 ساعة
محمد صلاح

محمد صلاح

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نفى الاتحاد المصري لكرة القدم، وجود أي إصابات بفيروس كورونا داخل صفوف المنتخب المصري، الذي يستعد لمواجهة نظيره الكاميروني، الخميس المقبل، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وقبل يومين من المباراة، زعمت صحيفة “أفريك 55” الكاميرونية أن نتيجة مسحة محمد صلاح جاءت إيجابية، لتتأكد إصابته بفيروس كورونا قبل مواجهة الكاميرون.

وقالت صحيفة “أفريك 55” الكاميرونية إن المسحة التي خضع لها محمد صلاح جاءت إيجابية قبل لقاء مصر والكاميرون المقرر يوم الخميس المقبل.

لكن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في بيان عبر حسابه الرسمي سلبية عينات جميع بعثة الفراعنة، قبل يومين من مباراة مصر والكاميرون.

كما أكد مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، في تصريحات إذاعية نفس الأمر، مؤكدا أنه تم عمل مسحة للاعبي منتخب مصر ظهر اليوم وجاءت سلبية بالكامل.

وأضاف: “محمد صلاح لم يكن إيجابيا، وهناك إشاعات كثيرة ستظهر خلال الأيام المقبلة سواء على اللاعبين أو الجهاز الفني، وستكون هناك حرب نفسية ودية كجزء من طبيعة اللعبة”.

يذكر أن منتخب مصر يسعى لتحقيق كأس أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه ليعزز موقعه كأكثر المنتخبات المتوجة باللقب، بينما تريد الكاميرون تحقيق اللقب السادس للاقتراب من عرش الفراعنة، علماً بأنهما المنتخبان الأنجح في تاريخ المسابقة.

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