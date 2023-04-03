حقيقة إصابة محمد فؤاد بالعمود الفقري بعد مشاركته في "رامز نيفر إند"

أثارت أنباء عن إصابة الفنان المصري محمد فؤاد خلال برنامج “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه رامز جلال، في قلق جمهوره.

وكانت معلومات متداولة عن توجّه الفنان “فؤاد” إلى ألمانيا في التاسع من أبريل/نيسان المقبل للعلاج، وذلك بعد إصابته في العمود الفقري خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية خلال شهر رمضان، وفق موقع “القاهرة 24”.

ولم يتم ذكر اسم البرنامج، لكن العديد من المتابعين أرجعوا إصابة الفنان محمد فؤاد إلى مشاركته في برنامج المقالب “رامز نيفر إند”، خاصة وأنه تعرض إلى نزيف في الحلقة في مكان إجراء عملية تكميم المعدة.

وبعد عرض الحلقة، حمّل الدكتور أسامة ياسين طه طبيب الفنان محمد فؤاد رامز جلال المسؤولية الكاملة عن الإصابة التي وقعت.

وأكد في منشور مطول نشره عبر حسابه في “فيسبوك” أن رامز جلال استدرج محمد فؤاد في البرنامج، رغم علمه بخضوعه لجراحة صعبة منذ فترة بسيطة، وهو ما تسبب في البرنامج في فك خياطة الجرح وتعرض محمد فؤاد للنزيف.

وانتقد الطبيب المعالج، إقدام رامز جلال على المجازفة بحياة شخص أجرى عملية جراحية دقيقة كمحمد فؤاد، واصفًا استمرار تقديم مثل هذه البرامج بـ”انحدار الذوق العام والهيافة المجتمعية”.

وكان نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، تقاضى أجره مرتين بعد استضافته في أحد البرنامج، دون ذكر اسمه، وذلك بسبب إصابته.

وأكد متابعون كذلك أن البرنامج المعني هو برنامج “رامز نيفر إند”، وذلك لظهور مصطفى كامل في الحلقة العاشرة منه.

وظهر مصطفى كامل ومحمد فؤاد معًا في فيديو، نشره نقيب الموسيقيين في حسابه في “فيسبوك”، وهما يعلقان على إصابتهما في أحد البرامج.