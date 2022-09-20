حقيقة احتفال ميغان ماركل برحيل الملكة إليزابيث

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها ميغان ماركل، زوجة هاري حفيد الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، وقد ظهرت فيها مرتدية قميصا كتب عليه باللغة الإنكليزية “لقد ماتت الملكة” ما أثار الكثير من التساؤلات والجدل.

وكانت عدسات المصورين قد التقطت صورا لميغان ماركل وهي تذرف الدموع جنازة الملكة الراحلة التي شيعت إلى مثواها الأخير أمس الاثنين، حيث كانت تقف بجانب كاميلا، عقيلة الملك تشارلز الثالث، لتشاهد نعش الملكة يُنقل من كنيسة وستمنستر أبي إلى مثواها الأخير في قلعة وندسور، المتواجدة في غرب العاصمة لندن.

وقد حازت التغريدة التي نشرت صورة ميغان وهي ترتدي قميصا أبيض يحمل عباراة “The Queen Is Dead” على أكثر 27000 إعجاب، علما أن العبارة هي عنوان ألبوم شهير لفرقة الروك الإنجليزية The Smiths.

ولكن قسم التدقيق في وكالة فرانس برس، أوضح أن الصورة المزيفة قديمة وجرى التلاعب بها بتاريخ 23 مارس 2018، وقد جرى نشرها في الإنترنت منذ 8 مارس 2021 على الأقل، وذلك عندما تمت مشاركتها على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بشركة Dead Posh UK ، التي كانت تبيع قمصانًا بنفس التصميم.

وقد باعت الشركة أيضًا أكوابًا مطبوع عليها الصورة المعدلة لماركل.

وقد جرى التقاط الصورة الأصلية في مدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية من قبل مصور يعمل في وكالة WireImage الرقمية المختصة بتصوير المشاهير.

وقد جرى التلاعب بالصورة بعد لصق صورة ميغان على صورة أخرى بخلفية مختلفة عبر برامج تحرير الصور “فوتوشب” لتظهر عبارة “الملكة قد ماتت”، علما أن الصورة الأصلية قد نشرت في مجلة People الأميركية في 18 مارس من العام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن هاري وميغان كانا قد تنازلا عن جميع ألقابهما ومسؤوليتهما الملكية في العام المنصرم.