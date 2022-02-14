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حقيقة احتواء منتج "أوريو" على كحول

14 - فبراير - 2022
بسكويت أوريو

بسكويت أوريو

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نفت “هيئة الغذاء والدواء” السعودية احتواء منتج “أوريو” الشهير أو أي من المنتجات الغذائية في المملكة على الكحول.

وقالت الهيئة في تغريدة لها ردا على استفسار حول مدى احتواء “أوريو” على نسبة من الكحول بعد نشر تعليق لحساب تابع للشركة يشير إلى ذلك: “جميع الأغذية في المملكة حلال، ونؤكد لكم حرصنا ومتابعتنا للمنتجات الغذائية في المملكة والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة”.

وكان المعلق قد طلب ردا من الهيئة المنظمة للغذاء في المملكة قائلا: “في معلومات بتقول أن الأوريو يحتوي على كحول هل هذا الكلام صحيح؟ أرجو الرد”، مرفقا طلبه برد منسوب للشركة تقول فيه إن منتجاتها ليست حلالا.

وقالت الشركة لموقع القاهرة 24 إن “حلال منتجها يتوقف على شهادة الحلال في البلد المصنعة له”، مؤكدة أن هناك “دولتين لم تخضع عملية إنتاج الأوريو بهما لمعايير الحلال، هما الولايات المتحدة وكندا”.

 

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