حقيقة ارتباط أحمد أبو هشيمة بعارضة الأزياء الليبية خلود المقرحي

تداولت عدة صفحات فنية ومواقع التواصل الاجتماعي شائعات تتحدث عن وجود علاقة عاطفية بين رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وعارضة الأزياء الليبية خلود المقرحي، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان انفصاله عن النجمة المصرية ياسمين صبري.

وانطلقت هذه الشائعات عندما نشرت صفحات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بقيام رجل الأعمال المصري بمتابعة حسابات الممثلة وعارضة الأزياء خلود المقرحي، والتي وصفتها تلك المصادر بأنها واحدة من أبرز نجمات ليبيا الشابات.

ومما أثار شكوك المتابعين حول وجود علاقة تربط أبوهشيمة مع خلود المقرحي، هو ظهور الأخيرة خلال جلسة تصوير مرتدية قميصا بنقشة الفهد والتي تعرف باسم ”نقشة التايغر“، وشاركت تلك الصورة على حسابها بموقع ”إنستغرام“، وعلقت عليها قائلة ”أخبرو الحمقى أننا لا ننافس أحدا، فعندما بدأنا لم يكن لهم وجود أصلا“.

وأضافت العارضة الليبية في تعليق على صورة أخرى ظهرت فيها بنقشة الفهد ”عندما تنظر بقلبك لايصبح لعينيك معنى.. تملكين وجها خلق ليبتسم“.

واعتبر النشطاء، أن ارتداء المقرحي هذه النقشة المميزة وارتباطها بأبو هشيمة، دليل على صحة الشائعات الرائجة حاليا، خصوصا أنه سبق لطليقتي رجل الأعمال المصري، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والفنانة المصرية ياسمين صبري أن ظهرتا بنفس الإطلالة أثناء فترة ارتباطهما به.

يشار إلى أن عارضة الأزياء الليبية خلود المقرحي، تعتبر من أبرز النجمات الصاعدات في بلادها، وسبق لها أن شاركت في بطولة عدد من المسلسلات الدرامية على غرار “بنت العز” و ”عسل مغشوش” و ”سجل”، كما شاركت في برامج عدة من أبرزها ”التجربة الليبية“.

وفي مطلع شهر مايو الجاري، فاجأت ياسمين صبري، وزوجها رجل الأعمال، وعضو مجلس الشيوخ المصري أحمد أبو هشيمة متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بانفصالهما وحذف صورهما معا من حساباتهما الشخصية على “إنستغرام”.

يذكر أن الزواج بين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري، تم منذ أكثر من عامين، حيث احتفل الثنائي بعقد قرانهما في 19 أبريل/ نيسان من العام 2020، وذلك بعد حوالي شهر من إعلان خطبتهما رسميا.