حقيقة حصول الفنانة فيروز على لقاح كورونا

أثارت أخبار تلقي الفنانة فيروز، لقاح فيروس “كورونا” المستجد، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين،بعد وصول أول شحنة منه إلى بيروت.

وأفاد الخبر نقلا عن صحيفة “النهار” اللبنانية بأن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، سوف يزور فيروز (85 عاما) في منزلها وهو برفقة وفد طبي من مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ويضم كل من مدير المستشفى وإحدى الممرضات، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح “كورونا”، الدكتور عبد الرحمن البرزي، وذلك لمنح فيروز الجرعة الأولى من اللقاح هي وابنتها ريما رحباني.

ولكن صحيفة “النهار”، نفت اليوم الثلاثاء، نشرها للخبر السابق المنسوب إليها، مؤكدة أنه “كاذب” على حد وصفها.

وانطلقت، صباح يوم الأحد، في لبنان، حملة التطعيم بلقاح “فايزر/ بيونتيك” ضد فيروس كورونا، بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى مطار بيروت الدولي.

وبدأت عملية التطعيم في مستشفى بيروت الحكومي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الصحة حمد حسن. وتلقى الجرعة الأولى الفنان اللبناني القدير صلاح تيزاني، المعروف باسم “أبو سليم”.

وبالتزامن مع بدء التطعيم في مستشفى بيروت الحكومي، انطلقت عمليات التطعيم أيضا، في مستشفى القديس غاورغيوس (الروم)، ومستشفى الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى دير يسوع الملك للعجزة، في العاصمة بيروت.

وأعلنت الحكومة اللبنانية أن الأولوية للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا لكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والقطاع الصحي.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، في تصريحات صحفية من مستشفى بيروت الحكومي، إنه “التزاما وتماشيا مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني… لن أتلقى اللقاح اليوم فالأولوية للقطاع الصحي الذي قام بواجباته وقدّم تضحيات كبيرة ويجب إعطاءهم كل الحماية للقيام برسالتهم”.

تجدر الإشارة إلى أن ثمانية وعشرين ألف جرعة من لقاح فايزر وصلت إلى لبنان، أمس، وستصل الدفعة الثانية الأسبوع المقبل.