حقيقة حضور جورج وسوف لحفل "Joy Awards"

نفت مديرة أعمال الفنان السوري جورج وسوف، حضوره حفل ” Joy Awards” الذي أقيم يوم السبت الماضي، في العاصمة السعودية الرياض.

وكانت الفنانة المصرية بدرية طلبة، نشرت صورا لها مع جورج وسوف، إذ ظهرت فيها بالفستان الذي أطلت به خلال مشاركتها في الحفل؛ ما أحدث ردود فعل متباينة من قبل رواد مواقع التوصل الاجتماعي، خصوصًا بعدما أوحت تلك الصور أن أبو وديع، حضر حفل صناع الترفيه.

وأكدت مديرة أعمال جورج وسوف، في تصريحات خاصة لصحيفة “النهار” اللبنانية، اليوم الاثنين، أن “الفنان جورج وسوف، لم يحضر الحفل، وأن الصور تم التقاطها في الفندق الذي يقيم به أبو وديع، في الرياض، وتم نشرها في توقيت الحفل ما جعل البعض يتكهن بأنه حضر فعالياته”.

ووجه العديد من رواد مواقع التواصل انتقادات للفنانة المصرية، بعد انتشار صورها مع جورج وسوف عبر “السوشيال ميديا”، وتسببت في وضع الفنان السوري، في موقف محرج، لا سيما أنه يعيش حالة نفسية صعبة جدا بعدما فقدَ ابنه البكر وديع، منذ أسابيع.

وكان وديع نجل الفنان جورج وسوف، توفي في الـ 6 من الشهر الجاري، على خلفية تعرضه لمضاعفات خطيرة بسبب عملية “تكميم للمعدة”، أجراها بأحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.