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حقيقة صادمة.. رونالدينيو يتقاضى 70 يورو مقابل كل مباراة!

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 26 - مارس - 2023 1:16 مساءً
رونالدينيو

رونالدينيو

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على عكس ما كان الحال عليه في برشلونة حين كان يتقاضى أغلى الرواتب مطلع الألفية الجديدة، لا يبدو البرازيلي رونالدينيو مهتمًا بمسألة الماديات حين يلعب كرة القدم حاليًا في دوري الملوك، البطولة التي ينظمها لاعب برشلونة المعتزل مؤخرًا جيرارد بيكيه.

ووفقًا لموقع “بيزنيس إنسايدر” فإن رونالدينيو الذي يلعب في فريق بورسينوس بدوري الملوك والذي يرأسه إيباي يانوس، لا يتقاضى راتباً مذهلاً على الإطلاق، بل على العكس تماماً.

ويحصل النجم البرازيلي على إجمالي 70 يورو لكل مباراة، كون شركة “كوزموس” التي يملكها بيكيه والمنظمة للبطولة تتبع نظام دفع مختلفًا مع رونالدينيو.
ويتقاضى النجم البرازيلي بشكل عام بين 10-15 ألف يورو أثناء فترة إقامته في إسبانيا من أجل دوري الملوك، بينما تكاليف المباراة تكون بسيطة للغاية.

وحقق ظهور رونالدينيو لأول مرة في المسابقة نجاحًا كاملاً، لدرجة أن ظهوره الأول شوهد من قبل أكثر من مليوني مشاهد.

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