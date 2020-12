حقيقة صورة ترامب وطبق الكسكسي التي أشعلت مواقع التواصل

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وهو يأكل طبقاً من الكسكسي ، بالتزامن مع اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربيّة على الصحراء الغربيّة.

لكنّ الصورة مركّبة والنسخة الأصليّة منها تظهر ترامب يأكل طبقاً من التاكو عام 2016.

ويظهر ترامب في صورة داخل مكتبٍ وأمامه طبق من الكسكسي مع الخضار رافعاً إبهامه علامة للرضى.

وجاء في النصّ المرافق لها “دونالد ترامب يتناول الكسكس المغربي بعد أيام من إعلان وإقرار الولايات المتحدة الأميركية بمغربية الصحراء”.

وحظيت الصورة بمئات المشاركات على موقع فيسبوك، غداة اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربيّة على الصحراء الغربيّة.

لكنّ الصورة لا علاقة لها بالصحراء الغربيّة أو بالكسكسي.

فقد أرشد البحث إلى النسخة الأصليّة منها منشورة على الحساب الرسمي لترامب ويظهر فيها وهو يأكل طبقاً من التاكو الإسبانيّ.

ونشر ترامب التغريدة عام 2016 بمناسبة “سينكو دي مايو” (أي الخامس من مايو) وهو ذكرى انتصار الجيش المكسيكي على القوات الفرنسية في معركة بوبيلا عام 1862.

وقد عمد المتلاعبون بالصورة إلى استبدال طبق التاكو المكسيكيّ بطبق الكسكسي، للإيحاء بأنّ الصورة لها علاقة بالمغرب.

Happy #CincoDeMayo! The best taco bowls are made in Trump Tower Grill. I love Hispanics! https://t.co/ufoTeQd8yA pic.twitter.com/k01Mc6CuDI

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2016