حقيقة صورة زيارة بيليه لقبر مارادونا المثيرة للجدل

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر زيارة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه لقبر النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي توفي في الخامس والعشرين من نوفمبر الحالي.

ويظهر بيليه في الصورة وقد بدت علامات التأثر على وجهه وهو جاث أمام قبر كتب عليه اسم دييغو مارادونا بالأحرف اللاتينية مع تاريخ الولادة والوفاة، إلا أن الصورة مركبة، بحسب فريق تقصي الحقائق في وكالة فرانس برس.

وكتب مستخدمون في التعليق المرفق “مشهد مؤلم من وداع الأسطورة البرازيلية بيليه لأسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا”.

صورة بألف معنى لعشاق الساحرة المستديرة ⚽

بيليه يودع #مارادونا 😢 pic.twitter.com/PE5EPu1cuX — Dima_raja (@sabouhimustapha) November 26, 2020

وبدأ انتشار هذه الصورة في 26 نوفمبر، أي بعد يوم واحد على وفاة مارادونا عن عمر ناهز 60 عاما إثر انتكاسة صحية.

تبين أن النسخة الأصلية من الصورة منشورة على موقع غيتي إيمجز بعنوان “كانت أزهارها المفضلة”، وكتب في التعليق المرفق “رجل يزور مقبرة وبيده باقة أزهار”، وقد عدلت الصورة فاستبدل وجه الرجل بوجه بيليه وكتب اسم مارادونا على المقبرة.

وودعت الأرجنتين مارادونا وأقيمت مراسم الدفن بحضور عائلته وأصدقائه المقربين، في مقبرة بيلا فيستا المحاطة بالأشجار خارج العاصمة بوينوس أيرس.

صورة مؤلمة جداً لوداع بيليه أسطورة البرازيل لماردوانا أسطورة الأرجنتين 💔 pic.twitter.com/JNnPf1pDZT — Italian Zamalkawy (@ITzamalkawy) November 26, 2020

وعلق نجوم كرة قدم ومدربون ورياضيون حاليون على رحيل مارادونا، وكان أبرزهم نجم كرة القدم البرازيلي بيليه بطل العالم ثلاث مرات، وقال “يا له من خبر حزين، خسرت صديقا عظيما والعالم خسر أسطورة”.