حقيقة عودة غريزمان إلى أتلتيكو مدريد

يرفض نادي برشلونة، فكرة انتقال لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد، كما أشارت عدة تقارير، خلال الساعات الماضية.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أشارت إلى أن الصيف الحالي قد يشهد صفقة تبادلية بين ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد، تتضمن رحيل غريزمان وضم ساؤول نيغويز من أتلتيكو.

ويعد غريزمان من أصحاب الرواتب الكبيرة في برشلونة، لذا لا يمانع الأخير في رحيله لتسهيل تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضحت الصحيفة أن غريزمان سيرحب بالرحيل عن برشلونة، خاصة أنه سيجد صعوبة في المشاركة باستمرار مع البارسا، بعد التعاقد مع الثنائي الهجومي سيرجيو أغويرو وممفيس ديباي.

ولكن صحيفة ”سبورت“ أوضحت أن ”إدارة خوان لابورتا، ترى استحالة عودة النجم الفرنسي إلى أتلتيكو مدريد وتعزيز صفوفه مرة أخرى؛ بعد الخطأ الذي فعله مجلس الإدارة السابق بقيادة بارتوميو، بالموافقة على انتقال لويس سواريز، إلى منافس مباشر.

وأشارت إلى أنه ”إذا رحل غريزمان أيضا إلى أتلتيكو مدريد سيضطر النادي الكتالوني إلى دفع جزء من راتبه البالغ 25 مليون يورو، وبالتالي، فهو ليس خيارا أمام برشلونة رغم رغبة الأخير في ضم لاعب وسط مميز مثل ساؤول“.

وأكدت أن ”السيناريو معقد لأن برشلونة يريد التخلص من غريزمان وتخفيض الرواتب السنوية، لكنه يفضل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي أو الدوري الفرنسي على انضمامه لمنافس مباشر“.

ولم ينجح غريزمان في تقديم الأداء المتوقع منه في برشلونة، بعدما دفع النادي لجلبه 125 مليون يورو في صيف 2019.