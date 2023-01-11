حقيقة مضاعفة راتب رونالدو للترويج لكأس العالم

أصدر نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، توضيحا حول حقيقة وجود بند في العقد المبرم مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بخصوص استضافة المملكة مونديال 2030.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن رونالدو سيضاعف راتبه مع النصر من أجل الترويج لعرض المملكة الخاص باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

ونشر نادي النصر على حسابه بموقع (تويتر): “يود نادي النصر أن يوضح أنه خلافا للتقارير الإخبارية، فإن عقد رونالدو مع النصر لا ينطوي على أي التزامات لاستضافة المونديال”.

وأضاف النصر “ينصب تركيز رونالدو الأساسي على النصر والعمل مع زملائه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح”.

وكان رونالدو انضم للنصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة تاريخية، سيحصل خلالها على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو حتى صيف 2025، بحسب تقارير صحفية.