"حقي سيعود".. كيف علّقت ستيفاني صليبا على أزمة توقيفها؟

في أول تعليق لها بعد الأزمة التي واجهتها بتوقيفها على خلفية علاقتها بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتحقيق المالي الذي يتعرض له، أطلت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا على صفحتها عبر “انستغرام” بفيديو شكرت فيه كل الأشخاص الذين ساندوها ودعموها في قضيتها من العائلة والأصدقاء والصحافة.

صليبا أكدت أن هناك من رأى الحقيقة مثلما هي وعلى قدر ما تستحق، مشيرة إلى أنها تعرضت للكثير من الظلم، وأنّ هناك من افترى عليها لمصلحته الخاصة.

كما تابعت أنّ هناك أشخاصًا عمدوا إلى تشويه سمعتها من أجل أجندات شخصية، وأنها لن ترد على هذه الأقاويل التي قاموا بصناعتها، معتبرة أنّ حقها سيعود وبأنّ الظلم لن يدوم.