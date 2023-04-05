حكم ضد ستورمي دانييلز بدفع 120 ألف دولار لفريق ترامب

وقفت محكمة الاستئناف الأميركية التاسعة إلى جانب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وجهوده لاسترداد رسوم قانونية إضافية من نجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، التي رفعت دعوى تشهير ضده وخسرتها.

وأُمرت المحكمة دانييلز بدفع أتعاب قانونية لمحامي ترامب تزيد قليلاً عن 120 ألف دولار، هذا بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف دولار من المدفوعات التي سبق وأمرت المحكمة بدفعها لمحامي ترامب.

يشار إلى أنه لا علاقة للدعوى المدنية باعتقال ترامب والتهم الموجهة إليه في نيويورك، لكن كلاهما تنخرط فيهما دانييلز، التي حصلت على 130 ألف دولار لإسكاتها خلال حملة ترامب الرئاسية العام 2016 والتكتم على علاقة غرامية (ينفي ترامب هذه العلاقة).