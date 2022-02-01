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حكم مباراة مصر والكاميرون يشعل صراعا داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

1 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 1 - فبراير - 2022 11:35 صباحًا
الحكم الجامبي بكاري جاساما

الحكم الجامبي بكاري جاساما

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أسندت لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إدارة مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، للحكم الجامبي بكاري جاساما، في اللقاء المنتظر بين المنتخبين بعد غد الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يشار إلى الخلاف كان قد اندلع بين لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسبب الحكم الذي سيتم تعيينه لقيادة مباراة مصر والكاميرون المرتقبة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني، الخميس المقبل، في ثاني مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، فيما يلعب منتخب السنغال، وصيف النسخة الماضية، مع منتخب بوركينا فاسو في المباراة الأولى يوم الأربعاء.

وقال موقع” يلا كورة” المصري إن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقدت اجتماعا عاصفا، من أجل الاستقرار على حكم مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا، حتى تم الاتفاق أخيراً على جاساما.

الاجتماع الذي شهد خلافات كبيرة بين أعضاء لجنة الحكام، وافق أيضاً على تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة بوركينا فاسو والسنغال، على أن يكون المغربي رضوان جيد حكما لتقنية الفيديو المساعد “فار”.

ووفقا للتقرير، فقد نادى البعض بإسناد مباراة مصر والكاميرون إلى طاقم تحكيم من خارج القارة، وتحديداً للحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار، والمكسيكي فرناندو جيريرو في الـVAR، إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض، وتم إخطار إسكوبار بنهاية مشواره في البطولة.

 

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