حلا شيحا تثير الجدل من جديد.. اختفاء حجابها وزوجها

تعود الفنانة حلا شيحا البعيدة عن الساحة الفنية الى اثارة الجدل من جديد بعدما اعتزلت نوعاً الفن بعد زواجها من الداعية معز مسعود، وفي احتفالها بعيد ميلادها الـ43، اختارت حلا شيحا أن تثير الجدل من خلال الصور التي نشرتها في هذه المناسبة.

حلا شيحة التي اعتزلت الفن أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، احتفلت بعيد ميلادها ونشرت مجموعة من الصور عبر خاصية القصص المصورة في حسابها الرسمي على “إنستغرام”.

كما أعادت نشر بعض رسائل التهنئة التي وردتها من آخرين، لكن الملفت هو اختيارها نشر صورها بدون حجاب، دون أن تكشف السر وراء الأمر.

وقد تسببت هذه الصور بحيرة لدى الجمهور والمتابعين، الذين لاحظوا أيضاً عدم تواجد صور زوجها معز مسعود عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث اكتفت الفنانة المصرية بعدد قليل من الصور لها ولأبنائها.

يأتي هذا في ظل ما يحيط بالثنائي من شائعات حول انفصالهما وهو ما لم يتم الرد عليه منهما بالنفي أو التأكيد، ما تسبب في زيادة الجدل.

حلا شيحة اكتفت برسالة صغيرة علقت فيها على هذه المناسبة، حيث نشرتها بالإنكليزية وكتبت فيها “كن أنت أو ما تريد.. هذا جيد”، دون أن تتحدث عن أي أمر أو تحديث يخصها هي وعائلتها.

كما نشرت صورة أخرى تجمعها بالراحلة رجاء الجداوي، وعلقت عليها بأنها التقت بها صدفة وكانت هذه أجمل صدفة، مؤكدةً على أن الراحلة كانت مدرسة في الأخلاق والذوق.