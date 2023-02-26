حلا شيحة تعلق على أنباء انفصالها عن زوجها معز مسعود

في أول تعليق للفنانة المصرية حلا شيحة على أنباء تخليها عن الحجاب مجددًا وانفصالها عن زوجها الداعية المصري معز مسعود، قالت شيحة إنها تفضل عدم الحديث في هذا الوقت.

وأثارت حلا شيحة الشكوك بشأن انفصالها عن زوجها الداعية المصري معز مسعود، وذلك بعدما حذفت صوره معها من حسابها الشخصي على إنستغرام، ونشرها لصور دون حجاب عبر خاصية استوري “إنستغرام” احتفالا بعيد ميلادها.

وشاركت شيحة صورة لها دون حجاب عبر خاصية استوري عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” وكتبت عليها: “أنا مثل كل امرأة، بفضل عدم الحديث في هذا الوقت، ولكن أكيد هتكلم، كل امرأة عليها التأكد أنها ليست الوحيدة في الشعور الذي تعيشه، وكل النضالات التي تقدمها واحدة”.

وزادت حلا شيحة من الجدل مساء أمس السبت، حيث قامت بحذف جميع منشوراتها وصورها عبر إنستغرام، وذلك بعد ساعات من حذفها لصور زوجها معز مسعود.

وكانت قد نشرت حلا شيحة مجموعة من الصور ظهرت خلالها دون حجاب، وذلك بعدما امتنعت عن نشر صور لها مكشوفة الرأس منذ زواجها من معز مسعود، فيما كشفت أن الخميس هو عيد ميلادها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تصريحات الفنان أحمد شيحة والد حلا عن حقيقة تخليها عن الحجاب، والذي أشار إلى أنها ليست محجبة “بالصورة المعتادة”.

وقال والد حلا شيحة في تصريحات تلفزيونية ردا على ظهور ابنته دون حجاب: “ابنتي ترتدي طرحة خفيفة وتضعها على نصف شعرها فقط وتغطي رقبتها لا أكثر”.

وحول إمكانية عودتها للتمثيل مجددا قال أحمد شيحة: “لا أتحدث معها في ذلك الأمر منذ شهور، لكن ما أطلبه من الجميع أن تتركوها في شأنها حتى تسعد بحياتها، وتعيش في محبة وود، ووقتها قد تعود للساحة الفنية”.